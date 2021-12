Bekerja dari Rumah atau Remote Working Semakin Diminati Para Pencari Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, para pencari kerja jadi lebih berhati-hati dalam mencari pekerjaan. Mereka lebih selektif dalam mencari perusahaan yang memberikan kesempatan pada mereka untuk bisa bekerja dari rumah atau remote-working.

Berdasarkan riset Nielsen tentang Work From Home, karyawan yang mendapat kesempatan untuk WFH selama pandemi sudah mulai merasa nyaman dan beradaptasi dengan metode bekerja dari rumah. Mereka merasa memiliki kebebasan lebih dan lebih fleksibel untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan mereka tanpa terikat seperti ketika mereka masih harus berada di kantor jam 8 pagi - jam 5 sore. Mereka juga lebih merasakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan mereka di rumah (work-life balance).

“Kebanyakan perilaku karyawan saat ini adalah ketika perusahaan mereka sudah mulai menerapkan WFO (Work From Office), mereka mulai mencari kesempatan baru di perusahaan lain yang menerapkan full remote-working. Karena beberapa dari mereka masih merasa tidak aman dengan situasi pandemi jika harus kembali bekerja di kantor,” kata Kiptya Nur Astari, Talent Acquisition Specialist Niagahoster dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 19 Desember 2021.

Kiptya Nur Astari, Talent Acquisition Specialist Niagahoster/Niagahoster

Niagahoster sebagai perusahaan IT yang menerapkan full remote-working, memberikan kesempatan bagi para jobseeker untuk bergabung di posisi-posisi yang tersedia di Niagahoster melalui Virtual Career Fair ini.

Belum lagi, dengan dunia yang bergerak ke era digital yang semakin advance, industri IT pun semakin menarik perhatian para pencari kerja. Alasannya industr IT menawarkan bisnis yang menjanjikan di tahun 2022 menurut Forbes. “Dari proyeksi bisnis, trennya juga mulai bergerak dari healthcare dan finance menuju ke industri IT,” kata Kiki, sapaan Kiptya.

Secara personal, Kiki sudah bekerja selama hampir 2 tahun di Niagahoster. Dengan metode full remote-working yang diterapkan oleh perusahaan sejak 2020, Kiki merasa amat nyaman karena kebebasan yang diberikan. “Kita jadi bisa membuat jadwal sendiri antara melakukan pekerjaan kantor dan melakukan pekerjaan rumah. Jadi lebih balance antara work dan life. Tapi dengan kebebasan yang diberikan, bukan berarti kita lalai dengan tanggung jawab. Malah, kita justru bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik,” katanya.

Dengan adanya flexible working hour yang diterapkan di kantornya, para karyawan atau yang menyebut diri mereka sebagai Hoster Rangers, juga bisa menyesuaikan waktu yang bisa mereka gunakan untuk fokus bekerja tanpa melepaskan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing.

Para karyawan pun bisa mendapatkan dukungan untuk terus belajar. “Kalau mau ikut course akan disponsori, mau beli buku juga didukung. Itu yang bikin senang di sini karena perusahaan sangat mendukung kita untuk level-up agar tidak stuck di satu titik terus. Banyak diskusi juga, jadi kita bisa terus mendapatkan insight baru,” lanjutnya.

Selain itu, meskipun para Hoster Ranger menyebar di seluruh Indonesia, tapi tetap ada komunikasi dan acara-acara untuk mengakrabkan diri. Setiap Hoster Ranger juga saling mendukung satu sama lain. “Kita juga saling memahami satu sama lain. Jadi meskipun kita bekerja di rumah, kita tetap saling mengingatkan untuk istirahat, untuk jangan lupa makan. Kalau waktunya libur di Sabtu-Minggu atau hari besar, ya saling mengingatkan untuk benar-benar tidak usah bekerja,” katanya.

Niagahoster adakan Virtual Career Fair pada 17-19 Desember 2021 dengan tema Advance Career Conference: “Reimagine Digital Industry In The Near Future”. Dalam 3 hari acara Virtual Career Fair Niagahoster, ada webinar dengan berbagai tema yang bisa diikuti oleh peserta. Antara lain membahas tentang remote-working, memahami strategi digital marketing pasca pandemi Covid-19, dan mengenai tren industri IT di tengah pandemi, serta beberapa tema lain.

