Selain Kopi, Inilah Makanan dan Minuman yang Mengandung Kafein

TEMPO.CO, Jakarta - Kopi dikenai sebagai minuman berkafein tinggi. Namun, ternyata ada makanan dan minuman yang mengandung kafein selain kopi. Apa saja?

Kafein (trimetilxantin), mengutip dari laman Healthline, adalah zat yang secara alami ditemukan di daun, biji, dan buah dari banyak tanaman. Ia juga bertindak sebagai herbisida dan pengusir serangga.

Kafein juga merupakan zat psikostimulan paling umum yang dikonsumsi di dunia. Psikostimulan berarti dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf.

Kopi merupakan salah satu minuman yang dikenal mengandung kafein cukup tinggi. Dalam secangkir atau delapan ons kopi yang diseduh mengandung sekitar 95 miligram kafein. Sementara kopi tanpa kafein tetap mengandung kafein sebanyak empat miligram.

Lantas, apa saja yang mengandung kafein selain kopi? Dilansir dari laman hsph.harvard.edu, berikut adalah makanan dan minuman yang mengandung kafein selain kopi:

1. Teh

Satu cangkir teh hitam mengandung 47 miligram kafein. Sementara teh hijau mengandung 28 miligram kafein. Sedangkan teh tanpa kafein hanya mengandung kafein sebesar dua miligram. Teh herbal bahkan tidak ditemukan kafein di dalamnya.

2. Soda

Sekaleng cola hitam biasa atau diet sebanyak 12 ons mengandung sekitar 40 miligram kafein. Jumlah yang sama dari merek Mountain Dew bahkan mengandung 55 miligram kafein.

3. Coklat atau Kakao

Satu ons coklat hitam mengandung sekitar 24 miligram kafein. Sementara coklat susu mengandung seperempat dari jumlah itu atau enam miligram kafein.

4. Guarana

Ini adalah biji dari tanaman asal Amerika Selatan yang diproses sebagai ekstrak dalam makanan, minuman energi, dan suplemen energi.

Biji Guarana mengandung sekitar empat kali jumlah kafein seperti yang ditemukan dalam biji kopi. Beberapa minuman dengan ekstrak biji ini dapat mengandung hingga 125 miligram kafein per takaran saji.

5. Minuman Berenergi

Secangkir atau delapan ons minuman energi mengandung sekitar 85 miligram kafein. Namun, penyajian standarnya adalah 16 ons sehingga kandungan kafeinnya pun digandakan menjadi 170 miligram.

6. Suplemen

Suplemen berkafein mengandung sekitar 200 miligram kafein per tablet atau sama dengan jumlah kafein dalam dua cangkir kopi yang diseduh.

Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menganggap 400 miligram atau sekitar empat cangkir kopi yang diseduh adalah jumlah kafein yang aman untuk dikonsumsi orang dewasa sehat setiap hari. Namun menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, wanita hamil harus membatasi asupan kafein mereka hingga 200 miligram sehari.

Sementara American Academy of Pediatrics menyarankan anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman apa pun yang mengandung kafein. Sedangkan untuk remaja berusia 12 tahun atau lebih, asupan kafein harus dibatasi tidak lebih dari 100 miligram setiap hari.

AMELIA RAHIMA SARI

