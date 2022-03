SIF Ajak Generasi Muda Beri Dampak Sosial dengan Keterampilan Digital

Singapore International Foundation (SIF) meluncurkan program sukarelawan virtual bernama DigiLABS untuk mempersiapkan generasi muda di Asia dalam ekonomi digital, serta membantu mendorong inovasi dan perubahan sosial di tengah masyarakat melalui solusi digital. DigiLABS secara resmi diluncurkan oleh Bapak Tan Kiat How, Menteri Negara, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Singapura, (baris atas, pertama dari kiri) pada acara virtual pada 26 Maret 2022. Peserta lainnya antara lain: (baris atas, kedua dari kiri) Duta Besar Ong Keng Yong, Ketua SIF; Ibu Jean Tan, SIF Executive Director; (baris kedua dari kiri) Bapak Jaryll Chan, Direktur Divisi SIF, Program; Ernie Chen, Pendiri Code for Asia; Bapak Victor Chu, Pendiri Hatch, dan alumni SIF Young Social Entrepreneurs Global 2018, (baris bawah dari kiri) Ibu Preethi Bashyam, Employer Branding Manager, Asia Pasifik Jepang di SAP; Bapak Christopher Soh, Dosen dan Programme Head (WSP Specialist Diploma in Digital Business) Republic Polytechnic; dan Bapak Aaqib Alvi, Country Programme Manager di Sustainable Living Lab/SIF