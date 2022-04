5 Tanda Jantung Bermasalah

TEMPO.CO, Jakarta - Jangan abaikan tanda-tanda kemungkinan masalah jantung. Jika merasa sesak napas dengan aktivitas teratur, Anda harus pergi ke dokter umum atau spesialis jantung, tergantung pada tingkat keparahan.

Dilansir dari Eat This Not That, berikut lima tanda masalah jantung yang tidak boleh diabaikan menurut dokter.

Pembengkakan di pergelangan kaki

Pergelangan kaki dan kaki bengkak bisa menjadi tanda awal gagal jantung. Cadangan darah yang menunggu untuk masuk ke jantung menyebabkan peningkatan tekanan di pembuluh darah yang mengalir ke jantung. Ketika tekanan di pembuluh darah meningkat, cairan didorong keluar ke jaringan yang menyebabkan pembengkakan atau edema.

Sakit rahang dan leher

Ketika rasa sakit mulai menyebar dari dada ke rahang dan leher, temui dokter. Kebanyakan orang mengenal tubuh mereka lebih baik daripada dokter mana pun. Secara umum, jika terus-menerus merasa ada sesuatu yang tidak beres atau tidak seperti biasanya, itu memerlukan perhatian medis.

Disfungsi ereksi

Masalah dengan pembuluh darah di satu area tubuh dikaitkan dengan masalah pembuluh darah di area lain dan disfungsi ereksi bisa menjadi tanda dari masalah jantung.

Kelelahan

Semua orang merasa lelah tetapi jika menghadapi kelelahan kronis, jangan abaikan. Misal, jika dulu dapat naik beberapa anak tangga dan sekarang hampir tidak bisa menaiki satu anak tangga, atau tidak bisa berjalan ke atas tanpa merasa sangat lelah.

Gusi dan gigi tidak sehat

Studi menunjukkan gigi dan gusi yang tidak sehat dapat menyebabkan peradangan berbahaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Bakteri yang hidup di mulut ketika memiliki penyakit gusi dapat masuk ke aliran darah, ke jantung, dan secara langsung menginfeksi katup jantung yang rentan.

