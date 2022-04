Tips Persiapan Mudik Lebaran agar Tetap Sehat di Hari Raya

TEMPO.CO, Jakarta - Penting untuk selalu menjaga kesehatan saat mudik Lebaran 2022 agar perayaan hari raya bisa berjalan lancar. Apalagi pandemi Covid-19 belum reda.

Namun, masyarakat kerap melupakan berbagai hal penting untuk dapat menjaga kesehatan dalam perjalanan mudik. Untuk itu, PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) memberikan tips persiapan mudik Lebaran.

“Kami selalu hadir memberikan solusi perlindungan terbaik agar masyarakat dapat lebih mencintai hidup. Untuk itu, berbagai tips kami berikan sebagai bentuk kepedulian untuk mengingatkan masyarakat yang akan mudik di masa Lebaran," ujar Windy Riswantyo dari Astra Life.

Berikut tips persiapan mudik yang wajib diingat dan penting diterapkan agar tetap sehat saat Lebaran.

Persiapkan obat-obatan pribadi

Mudik biasanya identik dengan perjalanan panjang. Untuk meminimalisir gangguan atau masalah kesehatan dapat diatasi dengan membawa obat wajib, seperti obat mabuk perjalanan, masuk angin, hingga obat-obatan yang bersifat pribadi atau vitamin yang membantu menjaga imunitas tubuh. Membawa obat pribadi akan mempermudah pemudik untuk tetap menjaga kesehatan saat perjalanan.

Pastikan tubuh tetap fit

Perjalanan panjang dapat menyebabkan lelah. Memastikan tubuh tetap fit selama perjalanan wajib dilakukan dengan cara memenuhi asupan cairan yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Sediakan stok makanan dan minuman yang mudah dibawa, seperti roti, biskuit, air mineral, atau susu kemasan. Tak kalah penting jika menggunakan kendaraan pribadi, rencanakan perjalanan dengan mengetahui rute dan tempat beristirahat sebab istirahat sangat penting untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit dalam berkendara.

Protokol kesehatan yang ketat

Dalam momentum mudik, tidak lengkap tanpa silaturahmi bertemu keluarga besar. Agar silaturahmi tetap lancar, selalu terapkan protokol kesehatan yang biasa dilakukan sehari-hari, seperti pakai masker, cuci tangan, hingga menjaga jarak wajib dilakukan guna menekan angka penyebaran Covid-19.

Jaga menu makanan dan minuman

Silaturahmi biasanya jadi momen memenuhi keinginan untuk makan dan minum berlebih. Namun, hal yang tak kalah penting untuk diingat adalah menjaga jumlah dan komponen asupan saat Lebaran sebab biasanya berbagai makanan dan minuman disajikan, seperti rendang, gulai, gorengan, minuman ringan, kopi, dan lain sebagainya.

Cara yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi minuman bersoda, gula, dan santan. Jangan lupa untuk makan sayur, buah, dan juga perbanyak minum air putih sebab menurut Institute of Medicine’s Food and Nutrition Board, untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh bagi pria yaitu sekitar 3,7 liter air per hari sedangkan wanita 2,7 liter air per hari.

Sempatkan berolahraga

Meski libur Lebaran, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga untuk tetap menjaga kebugaran tubuh dan jantung tetap sehat. Kementerian Kesehatan pun menganjurkan untuk melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Berolahraga atau aktivitas fisik tidak perlu pergi ke pusat kebugaran atau lapangan olahraga. Hanya dengan berolahraga ringan seperti naik turun tangga, jalan cepat, bersepeda, mengajak keluarga di rumah jogging bersama berkeliling lingkungan perumahan atau berenang, bisa menjadi pilihan untuk tetap sehat kala libur Lebaran.

