15 Inspirasi Yel-Yel Pramuka Keren Bersama Kelompok Belajar

TEMPO.CO, Jakarta - Pramuka menjadi salah satu kegiatan pilihan anak-anak di jenjang sekolah untuk menghabiskan waktu luang selama berada di lingkungan sekolah. Kegiatan ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi seseorang. Pasalnya, banyak hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan pramuka, termasuk menentukan kelompok belajar dan membuat yel-yel pramuka.

Yel-Yel Pramuka

Yel-yel pramuka sendiri merupakan sebuah teriakan atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok sebagai identitas kelompok tersebut. Yel-yel pramuka ini umumnya menggunakan nada dari sebuah lagu yang liriknya diubah sesuai kebutuhan kelompok. Lagu-lagu yang digunakan juga merupakan lagu yang dapat membangkitkan semangat dan bernada ceria.

Berikut beberapa inspirasi yel-yel pramuka yang dapat Anda gunakan untuk kelompok pramuka Anda. Yuk, simak!

1. Yel-yel pramuka menggunakan nada lagu Naik ke Puncak Gunung

Naik-Naik ke puncak gunung

Tinggi tinggi sekali

Bersama kelompok Melati aku senang sekali

Kiri kanan kau lihat saja

Kita pasti yang menang

Kiri kanan kau lihat

Kita pasti yang menang

2. Menggunakan nada lagu Doraemon

Kita ingin juara, kita ingin juara

Ingin juara dan juga jadi pemenang

Semua, semua, semua dapat ditaklukkan

Dapat ditaklukkan oleh kelompok Melati

3. Menggunakan nada lagu Mana Dimana

Mana dimana anak paling keren?

Anak paling keren ada di kelompok Mawar

Mana dimana anak paling pintar?

Anak paling pintar ada di kelompok Mawar

Kelompok Mawar, juara! Juara! Juara!

4. Menggunakan nada lagu Balonku

Kelompokku nomor satu

Semuanya pasti menang

Terhebat juga kuat

Kami yang akan menang

5. Menggunakan nada lagu Balonku

Siapa yang mau menang?

Jangan berharap dulu

Lawanlah kami dulu

Jangan diam begitu

Kami yang paling hebat, dor!

Jangan kaget kami memang

Inilah kelompok Mawar

Isinya orang hebat

6. Yel-yel pramuka menggunakan nada lagu Kalau Kau Suka Kami

Kalau kau suka kami tepuk tangan (prok, prok, prok)

Kalau kau suka kami tepuk tangan (prok, prok, prok)

Kalau kau suka kami, tak perlu malu-malu

Bergabung dengan kami yang terhebat, kuat!

7. Menggunakan nada lagu Marilah Kemari

Marilah kemari, hei, hei, hei, hei

Hei lawan

Kelompok Mawar disini, hei, hei, hei, hei

Hei lawan

Siapa yang akan menang? Kelompok Mawar!

8. Menggunakan nada lagu Burung Kakak Tua

Kami regu Mawar

Harus kayak Mawar

Tak pernah menyerah

Selalu kompak juga

Tekdung tekdung tekdung tralalala

Mawar yang juara

9. Menggunakan nada lagu Meraih Mimpi dari J Rock

Kamilah Mawar meraih mimpi

Regu yang pantang menyerah

Jalani misi dengan berani

Senang dan susah dilewati

Ya ya mawar yang paling berani

Ya ya aktif dan percaya diri

Ya ya mawar ‘kan jadi juara

Ya ya kita pramuka sejati

10. Menggunakan nada lagu Ya Sudahlah dari Bondan and Fade2Black

Apapun yang terjadi

Kelompok Mawar akan hadapi

Tantangan dan juga misi

Mawar akan lakukan semua

(Teriak) Kelompok Mawar? Bisa bisa! Yakin bisa!

11. yel-yel pramuka menggunakan nada lagu Baby Shark

Kelompok Mawar do do do do

Yang terhebat do do do do

Paling semangat do do do do

Juara!

(Teriak) Kelompok Mawar? Kita kuat, jadi juara!

12. Menggunakan nada lagu Garuda Di Dadaku

Pramuka di dadaku

Mawar itu nama kelompokku

Ku yakin hari ini pasti menang

Ku akan mengalahkan lawan

Ku ingin jadi juara satu

Ku yakin hari ini pasti menang

13. Menggunakan nada lagu Rasa Sayange

Rasa sayange, rasa sayang sayange

Lihat kami dari jauh rasa sayang sayange

Rasa sayange, rasa sayang sayange

Lihat kami dari jauh rasa sayang sayange

Lihat kami anak muda

Kami dari kelompok dua

Kami datang membawa cita

Agar bisa jadi juara

Rasa sayange, rasa sayang sayange

Lihat kami dari jauh rasa sayang sayange

14. Menggunakan nada lagu Terpesona

Terpesona, aku terpesona

Memandang, memandang wajahmu yang manis

Ayo kawanku kita berpramuka

Bersama kita, regu Mawar berjaya

Di sini Mawar akan juara

Regu terkuat, hebat, juara

15. Yel-yel pramuka menggunakan pantun

Pagi-pagi pergi ke pasar

Pulang ke rumah ada acara

Kami ini kelompok mawar

Pasti bakal jadi juara

Baca: Dasa Darma Pramuka: Pengertian, Isi, dan Fungsinya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

RADEN PUTRI