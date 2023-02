9 Ide Panggilan Sayang dari Berbagai Bahasa yang Lucu dan Romantis untuk Kekasih

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam sebuah hubungan percintaan, ada banyak cara untuk membuat pasangan kita merasa senang dan disayangi. Tidak melulu dengan membelikan hadiah mahal, mengajak makan malam di restoran romantis atau memberikan kejutan. Namun juga ada banyak cara sederhana salah satunya adalah dengan memerikan panggilan sayang ke pasangan.

Memanggil dengan panggilan sayang bisa membuat pasangan merasa istimewa. Karena pada umumnya panggilan sayang hanya kita berikan kepada orang-orang yang spesial bagi kita.

Berikut ini adalah 9 contoh panggilan sayang dari berbagai bahasa yang bisa kamu gunakan sebagai ide buat memanggil pasangan kamu agar hubungan kalian lebih romantis

Ayang

Ayang merupakan salah satu panggilan yang sangat umum digunakan oleh pasangan di Indonesia khususnya remaja. Ayang sendiri diambil dari kata Sayang yang kemudian disingkat menjadi ayang agar terdengar lebih lucu dan manja. memanggil pasanganmu dengan panggilan ayang tentu akan membuat dia merasa spesial dan akan memperkuat hubungan kalian

Baca: 5 Cara Menghadapi Pasangan yang Suka PHP

Beb atau Babe

Beb atau babe juga merupakan salah satu panggilan sayang yang populer tidak hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh penjuru dunia. Karena beb atau Babe sendiri diambil dari kosakata bahasa Inggris yaitu Baby yang memiliki konotasi Sayang dalam bahasa Indonesia. Jadi panggilan beb atau babe ini kurang lebih sama seperti ayang tetapi versi Bahasa Inggris

Bae

Bae merupakan salah satu panggilan sayang yang akhir-akhir ini populer. Bae merupakan singkatan dari Before Anyone Else atau dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti sebelum orang lain yang mana berarti prioritas. Tentunya memanggil pasangan dengan sebutan bae akan membuat ia semakin sayang dan baper

Love

Love sudah lama dipakai oleh banyak pasangan diseluruh dunia untuk mengungkapkan perasaan cintanya ke pasangan karena Love sendiri berarti cinta dalam Bahasa Indonesia. Kamu juga bisa memanggil pasangan kamu dengan love jika ingin menunjukkan rasa cinta

Sweetheart

Dalam Bahasa Indonesia, sweetheart berarti kekasih hati. dari artinya saja sudah romantis dan lucu bukan? Apa lagi jila pasanganmu atau kamu memanggil satu sama lain dengan sweetheart pasti hubungan yang dijalankan pun akan lucu dan romantis

Oppa

Selain menggunakan panggilan sayang dari Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia, kamu juga bisa menggunakan panggilan sayang dari Bahas Korea dan salah satu contohnya adalah oppa yang biasanya digunakan oleh perempuan untuk memanggil pacarnya yang laki-laki.

Darling

Darling memiliki arti yang kurang lebih sama dengan love atau cinta dalam Bahasa Indonesia. Panggilan ini bisa digunakan untuk pria ataupun wanita dan bisa digunakan saat bercakap sehari-hari dengan pasangan kamu

Bee

Bee diambil dari Bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia berarti lebah. Tetapi, dalam hubungan memanggil pasangan dengan Bee memiliki arti sayang. Kamu dapat memanggil pasanganmu dengan panggilan ini dalam percakapan sehari-hari agar hubunganmu lebih seru

Habibie

Habibie berasal dari bahasa Arab. Artinya kesayangan atau kekasih. Panggilan habibie habibi lebih pas ditujukan kepada pria. Sedangakan pria ke wanita bisa memanggil 'humaira'. Kedua panggilan ini cocok digunakan bagi pasangan suami istri yang sudah memiliki anak.

RECHA TIARA DERMAWAN

Baca: Jangan Nikahi Laki-laki dengan 10 Ciri Berikut

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.