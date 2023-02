5 Ungkapan Paling Romantis Buat Valentine Day

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Valentine atau Valentine Day datang setiap tahun pada tanggal 14 Februari dan sementara beberapa dari kita lebih suka melupakan semuanya, bagi yang lain itu adalah alasan untuk merayakan semua hal yang penuh kasih dan romantis.

Dikutip dari quote, banyak kutipan, pesan, dan puisi yang tepat untuk menunjukkan kepada orang berharga betapa Anda peduli dan mencintainya. Berikut diantaranya:

Baca Juga: 11 Alasan Pasangan yang Hubungannya Kuat Tak Perlu Rayakan Hari Valentine

1.“This Valentine’s Day is extra special because I get to celebrate it with the most caring person that ever walked on Earth! Happy Valentine’s Day to my one and only.”

X

Artinya: “Hari Valentine ini sangat istimewa karena aku bisa merayakannya dengan pria paling perhatian yang pernah ada di Bumi! Selamat Hari Valentine untuk satu-satunya milikku.”

2.“To my forever Valentine: I love you more than the moon and stars, I wish the best for you in everything you do and I push as hard as possible to make you happy. Happy Valentine’s Day!”

Baca Juga: Cole Haan Luncurkan Koleksi Valentine 2023 Wanita dan Pria

Artinya: “Untuk Valentineku selamanya: Aku mencintaimu lebih dari bulan dan bintang, aku berharap yang terbaik untukmu dalam segala hal yang kamu lakukan dan aku berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia. Selamat Hari Valentine!"

3.“Life is incomplete without a partner. Finding my soul mate in you is the best thing that has happened to me in my life, and I promise to love you more and more. I promise to hold your hand wherever you go. With lots of love, I wish you Happy Valentine’s Day!”

Artinya: “Hidup tidak lengkap tanpa pasangan. Menemukan belahan jiwaku di dalam dirimu adalah hal terbaik yang terjadi padaku dalam hidupku, dan aku berjanji untuk semakin mencintaimu. Aku berjanji untuk memegang tanganmu ke mana pun kamu pergi. Dengan banyak cinta, aku mengucapkan Selamat Hari Valentine!”

4. “Every day I fall more in love with you and this Valentine’s Day I love you more than I ever have. I hope you have a wonderful day. Happy Valentine’s Day!”

Artinya: “Setiap hari aku semakin mencintaimu dan di Hari Valentine ini aku mencintaimu lebih dari yang pernah kurasakan. Aku harap kamu memiliki hari yang indah. Selamat Hari Valentine!"

5. “I know that true love is very hard to find but I'm lucky that I found you easily.”

Artinya: "Aku tahu bahwa cinta sejati sangat sulit ditemukan, tetapi aku beruntung bisa menemukanmu dengan mudah."

Itulah sejumlah ucapan hari Valentine Day untuk pasangan yang dicintai. Jangan malu untuk dan sampaikan pesan cintamu besok atau sesegera mungkin.

MALINI

Pilihan editor : Dinas Pendidikan Depok Larang Siswa Ikut Perayaan Valentine Day, Warga: Urusin yang Lain Dulu

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.