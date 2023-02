Ini Perbandingan Jumlah Kafein antara Kopi dan Teh

TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya kopi, minuman lain yang juga mengandung kafein adalah teh. Kafein merupakan bahan kimia alami yang dapat ditemukan di daun, kacang-kacangan, dan buah pada lebih dari 60 tanaman, termasuk di daun teh dan biji kopi. Lalu, berapa perbandingan kandungan kafein di kedua minuman ini?

Dilansir dari Healthline, kandungan kafein dalam minuman berbeda-beda tergantung dari bahan dan cara pembuatan minuman tersebut. Departemen Pertanian AS (USDA) dan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menetapkan asupan kafein yang aman adalah maksimal 400 miligram per hari, 200 miligram per dosis tunggal, atau 3 miligram per kilogram berat badan.

Meskipun kafein dianggap aman, minum terlalu banyak kafein dapat menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Kafein dapat menyebabkan kecemasan, kegelisahan, dan kesulitan tidur. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meminumnya secara teratur, bahkan dalam jumlah sedang, dapat menyebabkan sakit kepala kronis dan migrain.

X

Namun, karena efek stimulasinya, kafein dapat dikaitkan dengan kondisi seperti peningkatan kewaspadaan, peningkatan kinerja atletik, peningkatan suasana hati, dan peningkatan metabolisme tubuh.

Berikut perbandingan jumlah kafein antara kopi dan teh:

Baca Juga: Inilah Makanan Wajib Konsumsi dan Pantangan bagi Pengidap Hipotensi

Teh

Teh hitam, hijau, dan putih dibuat dari daun tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Daun teh hitam teroksidasi, sedangkan daun teh putih dan hijau tidak. Hal ini membuat teh hitam memiliki rasa yang berani dan tajam dan meningkatkan sejauh mana kafein dari daun meresap ke dalam air panas.

Dilansir dari Mayo Clinic, secangkir teh hitam dengan rata-rata mengandung 47 miligram kafein. Teh hijau mengandung 28 miligram kafein dan teh putih mengandung 6–60 miligram. Sementara itu, teh kemasan yang siap minum mengandung 18 miligram kafein.

Kopi

Kopi yang dibuat dari biji hitam yang dipanggang memiliki lebih banyak kafein daripada kopi dari biji yang dipanggang secara lebih ringan. Secangkir kopi dengan rata-rata 237 mililiter dapat mengandung kafein hingga 95 miligram. Seseorang yang menggunakan banyak bubuk saat menyeduh kopi hitam panggang akan menghasilkan lebih banyak kafein per cangkirnya.

Selain kopi hitam panggang, jenis kopi lainnya yang juga mengandung banyak kafein adalah espresso. Minuman ini mengandung 64 miligram kafein. Tak hanya itu, kopi instan yang dijual botolan juga mengandung 62 miligram kafein per 237 mililiter.

WINDA OKTAVIA

Pilihan Editor: Menengok Lagi Manfaat Konsumsi Kafein dalam Menunjang Aktivitas Fisik