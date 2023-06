Memahami Tukak Lambung dan Bedanya dengan Maag

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sakit maag dan tukak lambung sulit dibedakan karena sama-sama menyerang lapisan perut. Namun, sakit maag termasuk dalam peradangan umum dan tukak lambung adalah kondisi terkikisnya lapisan perut. Artinya, tukak lambung adalah gangguan yang lebih parah dari penyakit maag.

Tukak lambung adalah kondisi luka terbuka yang dikenal sebagai duodenum, berkembang di lapisan lambung atau bagian pertama dari usus kecil. Medical Daily menjelaskan perut memiliki mekanisme bawaan untuk melindungi diri dari maag. Lapisannya menghasilkan lendir untuk melindungi dari cairan asam lambung dan enzim pencernaan.

Namun, sakit maag masih bisa berkembang karena berbagai faktor, termasuk penggunaan NSAID dalam waktu lama, seperti ibuprofen atau aspirin, atau infeksi bakteri H. pylori. Sementara, perawatan yang tersedia untuk tukak lambung meliputi obat-obatan yang secara efektif menghilangkan bakteri H. pylori, mengurangi produksi asam, meningkatkan proses penyembuhan, dan meringankan gejala yang terkait. Akan tetapi, mengobati gejala sebelum kondisinya memburuk tentu menjadi langkah yang baik. Berikut lima tanda yang harus dipantau secara ketat untuk diagnosis dini.

Nyeri di perut bagian atas

Ulkus peptikum terjadi ketika lapisan pelindung lambung atau duodenum terkikis, membuat jaringan sensitif terkena cairan pencernaan yang bersifat asam. Paparan ini menyebabkan peradangan, iritasi, dan rasa sakit yang membakar atau menggerogoti perut bagian atas, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Sering mual

Mual dapat terjadi pada penderita maag karena iritasi pada lapisan lambung, peningkatan asam lambung, gangguan proses pencernaan, dan stimulasi saraf, menurut Hopkins Medicine. Salah satu pendekatan potensial untuk mengelola gelombang mual yang berulang adalah melalui penggunaan pengobatan rumahan yang menawarkan solusi efektif.

Mulas setelah kebanyakan makan

Mulas dapat pada penderita maag karena peningkatan produksi asam lambung dan gangguan penghalang pelindung di lapisan perut sehingga sulit membedakan keduanya karena sensasi terbakar yang serupa. Kadang-kadang, rasa sakitnya begitu kuat sehingga terasa seperti nyeri dada bukan jantung, menurut American College of Gastroenterology.

Sering kembung

Ulkus perut dapat menyebabkan kembung karena peradangan dan iritasi yang ditimbulkan di perut, yang menyebabkan penumpukan gas dan rasa tidak nyaman. Orang dapat merasa lega dari masalah ini dengan menghindari pemicunya, seperti makanan pedas, dan mempraktikkan teknik manajemen stres Ulcertalk.

BAB berdarah

Dr. Neil Sengupta, spesialis gastroenterologi di Universitas Chicago, menjelaskan kepada Reader's Digest ketika darah terdeteksi di saluran cerna bersamaan dengan nyeri perut bagian atas, kadang-kadang itu menandakan tukak lambung.

