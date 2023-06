Manfaat Olahraga Sore Hari bagi Penderita Diabetes Tipe 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penelitian menyebut olahraga pada sore hari dapat membantu mengontrol kadar gula darah lebih baik dibanding pada waktu lain pada penderita diabetes tipe 2. Melansir dari Healthline, hal itu ditunjukkan dari hasil studi yang dilakukan oleh Brigham and Women's Hospital serta Joslin Diabetes Center dalam jurnal Diabetes Care dengan melibatkan 2.400 responden dari data yang dihimpun studi Look AHEAD (Action for Healthin Diabetes).

Menurut penelitian, responden dengan tingkat aktivitas sedang hingga tinggi pada sore hari mengalami penurunan gula darah yang cukup besar pada tahun pertama pengamatan. Kelompok responden ini juga tetap mempertahankan penurunan gula darah pada tahun keempat pengamatan.

Belum diketahui secara pasti alasan di balik olahraga sore hari yang membawa dampak lebih baik untuk penderita diabetes tipe 2. Namun, pakar dari Brigham and Women's Hospital, Dr. Qian Jingyi, serta pakar dari Joslin Diabetes Center, Dr. Roeland Middelbeek, berhipotesis sistem sirkadian kemungkinan turut berperan.

"Sistem sirkadian ini mengatur banyak fungsi fisiologis dalam tubuh, yang mungkin berperan dalam manfaat waktu tertentu dari aktivitas fisik," kata Qian dan Middlebeek.

Manfaat lain

Selain itu, faktor perilaku seperti kondisi setelah makan (postprandial) atau siklus tidur-bangun juga kemungkinan dapat berkontribusi pada hasil penelitian.

"Misalnya, aktivitas fisik setelah makan, yang mungkin paling sering terjadi, dilakukan pada sore hari setelah makan siang, adalah strategi yang efektif untuk mengelola kadar glukosa setelah makan pada diabetes tipe 2," jelas mereka.

Meski begitu, para peneliti mencatat olahraga yang dilakukan pada waktu selain sore hari juga tetap bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2. Manfaat tambahan lain juga termasuk membantu mengatur berat badan hingga meningkatkan kesehatan mental.

