6 Manfaat Jalan Kaki 30 Menit Per Hari Bagi Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Olahraga rutin selalu dikampanyekan karena perlu disadari bahwa olahraga adalah kunci untuk mengurangi penyakit dan kebal dari virus. Dengan olahraga rutin minimal jalan kaki 30 menit di mana pun, Anda akan tetap menikmati hasil yang sehat bagi fisik dan mental.

Untuk mengukur hasil yang intensif, manfaatkan aplikasi olahraga yang ada di smartphone. Jalan kaki 30 menit, juga diperkirakan akan membakar 100 kalori per hari dan menyehatkan jantung dengan detakan meningkat 70 persen. Tetaplah berkomitmen untuk mempertahankan total minimal 150 menit jalan kaki per minggu. Berikut ini manfaat jalan kaki 30 menit per hari bagi kesehatan tubuh.

1. Mengurangi Stres

Olahraga termasuk berjalan kaki mengitari lingkungan sudah pasti mengurangi stres. Ditambah jika Anda melakukan jalan kaki 30 menit per hari saat subuh tiba. Berjalan kaki di bawah sinar matahari bervitamin D juga disarankan. Olahraga jalan kaki akan mendorong produksi endorfin (hormon bahagia). Dikatakan bahwa rutinitas jalan kaki 30 menit ini sama dengan kebahagian Anda saat memakan 3 buah cokelat hitam. Berkat kaya kandungan Phenylethylamine (PEA), hormon endorfin akan lebih terangsang baik. Bahkan, berefek juga pada kemampuan kognitif Anda sehingga pikiran menjadi segar.

2. Memicu Kreativitas

Kreativitas membutuhkan kontemplasi yang rutin dilakukan. Pasalnya, imajinasi butuh ketenangan untuk menghasilkan ide terbaik menyusun dan menyelesaikan sebuah tugas. Melansir dari American Psychological Association menyatakan bahwa berjalan kaki adalah cara paling ampuh untuk merangsang kreativitas. Anda dapat memulai olahraga ringan ingin sebelum pekerjaan dimulai. Cukup 30 menit saja, tetapi rutin. Jika tidak sempat, lakukan jalan kaki singkat ini di tengah-tengah jam kerja Anda. Banyak alternatif untuk melakukan jalan kaki. Seperti di treadmill, mengikuti alur jalan setapak, maupun berpindah tempat meja kerja yang lumayan membuat Anda mengeluarkan energi.

3. Melancarkan Sistem Pencernaan

Manfaat jalan kaki 30 menit per hari bagi tubuh khususnya sistem pencernaan membuat tubuh terasa ringan. Kebiasaan makan seseorang yang kurang dijaga seperti makan-makanan berat, junk food, dan tinggi glukosa membuat kinerja sistem tubuh terganggu. Untuk meringankannya, Anda disarankan tetap aktif berolahraga ringa jalan kaki daripada duduk atau rebahan setelah perut terisi kenyang. Hampir semua organ Anda juga diuntungkan dari jalan kaki singkat ini. Tekanan gula darah stabil sehingga diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pun menyingkirkan diri.

4. Jalan Kaki Meningkatkan kesehatan Jantung

Pendapat yang datang dari National Heart Foundation of Australia salah satunya memberitahu bahwa berjalan kaki minimal 30 menit mampu membantu Anda menekan risiko penyakit jantung sekaligus stroke.

Selain itu, jalan kaki setiap hari dapat membantu Anda menjaga berat badan, metabolisme, tekanan darah, dan kolesterol darah yang sehat, yang semuanya membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Bahkan jika Anda tidak dapat berkomitmen untuk 30 menit per hari, bukti menunjukkan bahwa berjalan sedikit saja lebih baik daripada tidak sama sekali.

5. Berjalan Kaki meningkatkan Fungsi Kekebalan Tubuh

Manfaat kesehatan lain dari berjalan kaki setiap hari. Para peneliti percaya bahwa olahraga dapat secara signifikan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, berpotensi menyebabkan perubahan antibodi dan sel darah putih yang membantu tubuh Anda melawan penyakit. Kenaikan suhu tubuh sementara juga dapat mencegah bakteri tumbuh sambil memperlambat pelepasan hormon stres (yang dapat meningkatkan kemungkinan penyakit Anda). Selain itu, berjalan kaki dapat membilas bakteri dari paru-paru dan saluran udara, sehingga mengurangi kemungkinan Anda terkena virus flu dan pilek.

6. Mencegah Osteoporosis

Gerakan badan saat Anda berjalan kaki akan memperkuat otot-otot badan, tulang-belulang, serta cara efektif untuk produksi kalsium tubuh. Sebuah penelitian tentang osteoporosis menyimpulkan bahwa seseorang yang cukup asupan kalsium dan melakukan gerakan tubuh secara rutin akan memiliki tulang kuat meskipun usianya lebih dari 70 tahun.

Dalam manfaatnya mencegah osteoporosis lebih lanjut, jalan kaki Anda juga membutuhkan penyerapan vitamin D matahari minimal 10 hingga 20 menit. Vitamin D juga dapat Anda peroleh dari sereal, ikan tuna, susu, dan telur.

ALFI MUNA SYARIFAH