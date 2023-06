Adib Dwitamma Siap Berlaga di Ajang Mister Supranational 2023 Polandia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - 1st Runner Up The New L-Men of The Year 2022 Adib Dwitamma akan mewakili Indonesia di ajang Mister Supranational ke-7. Kegiatan ini akan berlangsung di kota Nowy Scz, Malopolska, Polandia pada 3-15 Juli 2023 mendatang. Adib Dwitamma akan bersaing dengan 38 kontestan dari berbagai negara lainnya.

Adib mengaku sangat senang bisa menjadi wakil Indonesia di ajang tersebut. “Kesempatan yang luar biasa bagi saya dapat mewakili Indonesia di ajang the 7th Mister Supranational 2023," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 27 Juni 2023.

Adib berasal dari Sumatera Selatan. Keberagaman yang berada di tempat asalnya itu telah membentuk Adib menjadi pribadi yang sangat menghargai berbagai budaya dan etnis. "Saya senang jika dapat melihat dunia dari perspektif dan sudut pandang yang berbeda, dan hal itulah yang membuat saya hobi traveling karena dapat bertemu dengan orang- orang dengan latar belakang berbeda," katanya.

Adib mengatakan ia sangat antusias untuk segera berjumpa dengan para kontestan lainnya dari berbagai negara.

Adib bercerita, ia tumbuh sebagai korban perundungan karena penampilan dan penyakit yang ia derita. Hal itu membuatnya memiliki tekad kuat untuk menjadi seorang dokter agar dapat membantu masyarakat dan menginspirasi anak-anak yang juga mengalami perundungan. "Pada akhirnya, panggilan hidup saya sebagai seorang dokter dan kecintaan saya akan traveling, ternyata dapat saya lakukan bersamaan, melalui kesempatan menjadi host dalam program TV bertajuk Dokter Traveler," katanya.

Ia bersyukur bisa bekerja sama dengan L-Men dan bisa mewujudkan mimpi- mimpi lainnya termasuk berperan dalam kancah internasional. "Dengan terpilih sebagai wakil Indonesia di ajang Mister Supranational kali ini, menjadi momentum tepat bagi saya untuk dapat menjadi role model bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia, khususnya para anak muda, untuk mau bermimpi, melakukan hal bermakna, dan memberikan dampak positif bagi sekitar," katanya.

"Sejalan dengan kriteria pemenang Mister Supranational, yakni ‘Aspirational, Inspirational’, saya ingin menginspirasi masyarakat dunia akan pentingnya passion dan compassion, yang didukung dengan gaya hidup sehat. Saya akan berkomitmen untuk terus mengedukasi dan juga menularkan semangat hidup sehat kepada masyarakat,” lanjutnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menjadi dokter di usia muda, Adib berhasil lulus dengan predikat peraih IPK tertinggi se-Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya pada tahun 2022. Saat ini, Adib juga sedang menyelesaikan pendidikan Magisternya di bidang kesehatan masyarakat. Tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik, Adib pernah terlibat di International Future Leadership Program Chicago, Illinois, USA dan terpilih sebagai perwakilan di Abu Dance Festival, India 2019.

Sibuk dengan profesi dan kuliahnya, tidak membatasi Adib untuk mendirikan gerakan sosial. Melalui Miracle yang merupakan bagian dari Komunitas Peduli Kanker Anak dan Penyakit Kronis Sumatera Selatan dan Together United in Action Concert (TUNICA Concert), Adib berhasil menggalang dana untuk operasi bibir sumbing dan mengkampanyekan gerakan potong rambut untuk penderita kanker. “Saya percaya bahwa alasan saya sangat peduli terhadap masalah kesehatan anak-anak adalah karena saya dibesarkan oleh orang tua yang penuh kasih sayang,” kata Adib.

Yesaya Christian, Brand Manager L-Men menjelaskan sebagai brand yang selama lebih dari 20 tahun menginspirasi pria Indonesia untuk hidup sehat, Adib adalah kandidat yang tepat mewakili pria L-Men. "Sosok yang inspiratif, berprestasi, berdampak secara positif, dan diimbangi dengan konsistensi melakukan pola hidup sehat, sudah sangat melekat dalam dirinya. Adib pun secara antusias menjadi perpanjangan tangan L-Men untuk kembali mengharumkan Indonesia di panggung dunia, The 7th Mister Supranational 2023, setelah tahun lalu Matthew Gilbert berhasil menyabet gelar sebagai 1st Runner Up Mister Supranational 2022,” katanya.

Yesaya menambahkan Mister Supranational mencari sosok pria yang percaya diri, karismatik, rendah hati, serta memiliki aspirasi dan visi yang besar. Sebagai seorang dokter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalankan gaya hidup sehat, serta didukung dengan kemampuan komunikasinya yang sangat baik. "Adib tentu akan dapat menginspirasi banyak orang. L-Men sangat yakin, Adib mampu bersaing di ajang The 7th Mister Supranational,” pungkas Yesaya.

Ada berbagai persiapan yang dilakukan Adib sebelum mengikuti ajang tersebut. Bersama L-Men, Adib mengikuti sesi coaching public speaking, photoshoot, dan videoshoot bersama Caldare Champ serta catwalk bersama Aderio. Adib juga ikut melakukan latihan fisik intensif dengan dukungan fasilitas gym dan personal trainer Tenfit Demang Palembang. Untuk menunjang penampilannya, Adib juga akan dibantu oleh tim dari Hariom’s Tailor, House of Hasto, Dikha Sigit Fashion, Toby Timothy, Ilham Bahari, Maame Putri, dan Pitti Homme. Adib pun akan dipantau nutrisinya menjelang ajang tersebut dengan terus mengutamakan konsumsi protein tinggi dari L-Men.

Pilihan editor: Matthew Gilbert Wibowo Menjadi 1st Runner Up pada The 6th Mister Supranational