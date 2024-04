Inilah 5 Makanan yang Meningkatkan Kolagen pada Kulit Secara Alami

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penuaan disebabkan oleh penurunan produksi kolagen yang bermanifestasi sebagai kerutan, garis halus, dan kulit kendur. Setelah usia 25 tahun, produksi kolagen alami tubuh menurun sebesar 1 persen setiap tahunnya. Namun, banyak yang belum menyadari pentingnya mengonsumsi makanan tinggi kolagen yang secara langsung dapat meningkatkan pembentukan kolagen pada kulit.

Dilansir dari Times of India, berikut makanan sederhana yang membangun kolagen secara alami:



1. Jeruk

Vitamin C berlimpah dalam buah-buahan seperti jeruk bali, jeruk, dan lemon. Vitamin C sangat penting untuk meningkatkan produksi kolagen tubuh. Karena bersifat antioksidan, vitamin C juga melawan radikal bebas yang merusak sel-sel kulit.

2. Kaldu tulang

Salah satu makanan sumber kolagen yang populer adalah kaldu tulang. Karena terdiri dari jaringan ikat dan tulang, kaldu tulang kaya akan nutrisi seperti asam amino, kolagen, glukosamin, kondroitin, kalsium, magnesium, dan fosfor.

Namun, karena kualitas tulang dan bahan lainnya berbeda-beda, setiap kaldu tulang memiliki keunikannya sendiri. Jika ingin memastikan kualitas kaldu Anda, pertimbangkan untuk memproduksinya sendiri menggunakan tulang dari tukang daging lokal yang terpercaya.



3. Sarden

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tulang, kulit, dan sisik ikan mengandung sebagian besar kolagen. Karena ikan sarden sering kali dikonsumsi utuh, ini merupakan pilihan yang sangat baik untuk makanan tinggi kolagen.

Kolagen tipe I, jenis yang paling umum di tubuh manusia, ditemukan dalam jumlah besar pada ikan sarden. Sarden biasanya ditawarkan dalam kaleng. Sarden bisa dimakan mentah dari kaleng, dipanggang, atau sebagai pelengkap salad atau roti panggang.



4. Buah beri

Buah beri seperti stroberi, blackberry, atau blueberry adalah pilihan bagus jika Anda mencari makanan lezat tinggi kolagen untuk kesehatan kulit. Mereka membantu pertahanan antioksidan terhadap kerusakan akibat sinar UV selain meningkatkan sintesis kolagen.



5. Brokoli

Brokoli adalah metode yang lezat dan sederhana untuk mendapatkan lebih banyak vitamin C dalam makanan Anda. Sekitar satu cangkir brokoli, baik dimasak atau mentah, menyediakan semua vitamin C yang dibutuhkan sepanjang hari.

Vitamin C sangat penting untuk pembentukan kolagen. Selain itu, meskipun vitamin C diperlukan untuk sintesis kolagen, Anda tidak perlu mengonsumsi suplemen kolagen atau mengonsumsi makanan tinggi kolagen pada saat yang bersamaan.

