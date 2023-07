Berawal dari Sepeda Kumbang, Eksistensi Brand Lokal Elizabeth Kian Melejit

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Elizabeth, brand lokal Indonesia, mempersembahkan perayaan ulang tahun bertajuk "Elizabeth Sixty Years of Symphonic Journey". Selain menampilkan fashion show, acara ini juga dilanjutkan dengan talkshow, bersama perwakilan dari Elizabeth, Vernalyn Subali sebagai Head of Designer Elizabeth, selebritas Sophia Latjuba selaku Brand Ambassador Elizabeth serta Riwud Mujirahayu, Sekertaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia.

Riwud mengatakan sektor ekonomi kreatif terus menggeliat dan menjadi core ekonomi serta membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan agar bisa menjadi tulang punggung ekonomi skala nasional.

Baca Juga: Harapan Sandiaga Uno pada Karnaval Jalanan Papua

Diversifikasi karya pun kian beragam, meningkat hingga 300 persen dari industri digital mulai dari fashion, kuliner dan kriya. "Sejumlah program telah kami lakukan mulai dari inkubasi, pendampingan kepada desainer dalam bidang modest fashion, tranformasi digital hingga perluasan pasar untuk memfasilitasi para pelaku kreatif," ucapnya dalam talkshow Elizabeth Sixty Years of Symphonic Journey, Sabtu, 8 Juli 2023.

Brand lokal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir mulai dari teknologi, makanan, sampai fashion. Banyak brand lokal menawarkan kualitas yang baik, inovasi produk, dan harga yang kompetitif, yang semakin menarik minat konsumen.

"Seperti Elizabeth, brand ini sudah 60 tahun berkarya di industri fashion dan produk Elizabeth kualitasnya ga kalah dengan produk luar. Bukan cuma saya atau Elizabeth, tapi Indonesia harus bangga punya brand lokal fashion yang bisa terus survive dan berkarya selama 60 tahun," ucap Sophia Latjuba, Brand Ambassador Elizabeth.

Denny Subali, Direktur Elizabeth mengatakan selebrasi ini bukan hanya sebagai perayaan ulang tahun biasa, namun sebagai momentum bahwa produk lokal Indonesia, dapat terus berkarya di tengah persaingan brand asing. Saya yakin, dengan dukungan banyak pihak, dan masyarakat, brand lokal Indonesia mampu untuk bersaing di kancah Internasional.

"Terima kasih untuk semua pihak yang tak pernah lelah membantu, mendukung, dan mendampingi perjalanan kami selama 60 tahun ini. Kami berharap Elizabeth dapat terus berkarya sampai ratusan tahun kedepan dan menjadi kebanggan bagi Indonesia", ucap Denny.

Sesi pertama menampilkan koleksi tas Elizabeth yang dimulai dari tahun 1960-an/Foto: Cantika/Ecka Pramita

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Elizabeth merupakan brand fashion lokal Indonesia yang berdiri sejak tahun 1963 yang diawali dengan penjualan produk dengan berkeliling naik sepeda kumbang. Brand asal Bandung ini dikenal dengan produk berupa tas wanita, tas kerja wanita, tas pria, koper, dompet, pakaian wanita serta sepatu. Elizabeth juga menyediakan kacamata, serta jam tangan dan kacamata untuk pria.

Selama 60 tahun berkarya, banyak penghargaan yang telah diraih, di antaranya 21 Kartini Indonesia, Upakarti, Top Brand, Indonesian Living Legend Brand, The Best Industry Marketing Champion 2020 dan pada tahun 2023 Elizabeth mendapatkan Rekor Muri untuk pop up store berbentuk tas terbesar di Indonesia.

Penghargaan tersebut merupakan bukti apresiasi terhadap Elizabeth yang telah berkomitmen menyediakan produk berkualitas tinggi juga trendy, cocok digunakan oleh semua generasi.

Hingga saat ini Elizabeth telah memiliki lebih dari 90 toko yang tersebar di seluruh Indonesia, menghadirkan produk terbaik untuk masyarakat. Kini Elizabeth semakin dekat dan mudah dijangkau oleh siapa pun, dengan hadirnya toko online Elizabeth sebagai inovasi.

Selain muncul dengan nama Elizabeth, perusahaan ini juga memiliki beberapa merek produk, antara lain Emsio by Elizabeth dan Delco by Elizabeth. Keduanya hadir membidik segmen konsumen yang berbeda, namun tetap hadir dengan harga terjangkau.

Selama 60 tahun, Elizabeth terus mempertahankan standar yang tinggi, baik dari segi desain maupun material, agar produk yang dihasilkan nyaman dan tahan lama saat digunakan oleh konsumen.

Pilihan Editor: Dukung Brand Lokal dan UMKM, Timnas Hoki Es Sambangi Pemegang Lisensi Piala Dunia U-20 2023 Indonesia