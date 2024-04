Inilah Manfaat Berlari di Pagi Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berlari adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang mudah dilakukan dan terjangkau bagi banyak orang. Dapat dilakukan kapan saja, mulai dari pagi hingga malam, lari memberikan sejumlah manfaat kesehatan yang signifikan bagi tubuh, terutama jika dilakukan di pagi hari sebelum memulai aktivitas atau rutinitas sehari-hari.

Manfaat utama dari berlari di pagi hari termasuk peningkatan semangat. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Fatigue: Biomedicine, Health, & Behavior pada 2015 menemukan bahwa seseorang yang berolahraga secara teratur cenderung memiliki tingkat fokus yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selain itu, lari pagi juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan menurunkan tekanan darah, sehingga membantu Anda merasa lebih bugar dan siap menghadapi hari yang sibuk.

Studi lain yang dilakukan oleh Vascular Health and Risk Management menunjukkan bahwa berlari secara teratur di pagi hari dapat meningkatkan kualitas tidur, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dengan tidur yang lebih nyenyak, tubuh memiliki waktu yang cukup untuk pulih dan memperbaharui diri, sehingga tekanan darah pun cenderung lebih terkontrol.

Selain itu, berlari di pagi hari juga dapat membantu mengontrol rasa lapar. Sebuah penelitian yang diteritkan dalam jurnal Medicine and Science in Sports and Exercise menunjukkan bahwa individu yang rutin melakukan aktivitas fisik di pagi hari, termasuk berlari, cenderung memiliki penurunan rasa lapar terhadap makanan. Hal ini dapat membantu dalam menjaga pola makan yang sehat dan mengontrol asupan kalori.

Salah satu manfaat yang paling signifikan dari berlari di pagi hari adalah kemampuannya untuk mengurangi gejala depresi. Studi telah menunjukkan bahwa berlari secara teratur dalam jangka waktu yang panjang dapat memiliki efek positif dalam mengurangi gejala depresi. Aktivitas fisik seperti berlari memicu pelepasan endorfin dan serotonin dalam otak, yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa cemas.

Selain itu, berlari di pagi hari juga dapat membantu menjaga kualitas tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Berolahraga secara teratur, termasuk berlari, telah terbukti membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi risiko insomnia. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh memiliki kesempatan untuk pulih sepenuhnya dan mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang.

Selain manfaat kesehatan langsung, berlari di pagi hari juga dapat membantu membentuk rutinitas yang lebih sehat dan disiplin. Dengan memulai hari dengan aktivitas fisik yang positif, Anda dapat meningkatkan motivasi dan energi Anda untuk menjalani hari dengan produktif. Ini juga dapat membantu Anda mengatur waktu Anda dengan lebih efektif, memungkinkan Anda untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, waktu luang, dan istirahat dengan lebih baik.

Meskipun berlari di pagi hari memiliki banyak manfaat, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Beberapa orang mungkin lebih menyukai berolahraga di malam hari atau siang hari, dan itu sama-sama baik asalkan dilakukan secara teratur dan konsisten. Yang terpenting adalah menemukan waktu dan rutinitas yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan individu Anda.

Jika Anda memutuskan untuk memulai kebiasaan berlari di pagi hari, ada beberapa tips yang dapat membantu Anda memulai. Pertama, tetaplah konsisten dan mulailah dengan intensitas yang sesuai dengan tingkat kebugaran Anda saat ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan berikan tubuh Anda waktu untuk beradaptasi dan pulih. Selain itu, pastikan untuk memilih sepatu yang sesuai dan mengenakan pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kondisi cuaca.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan nutrisi dan hidrasi sebelum dan setelah berlari. Pastikan Anda mengonsumsi makanan ringan yang mengandung karbohidrat kompleks dan protein sebelum berlari untuk memberikan energi yang cukup. Setelah berlari, pastikan untuk mengisi ulang cairan tubuh Anda dengan minum air atau minuman elektrolit.

Selain dari segi fisik, penting juga untuk merawat kesehatan mental Anda saat berlari di pagi hari. Gunakan waktu tersebut sebagai kesempatan untuk merenungkan dan menenangkan pikiran Anda. Dengarkan musik yang menyenangkan atau nikmati pemandangan alam di sekitar Anda untuk meningkatkan suasana hati Anda. Berlari juga dapat menjadi waktu yang baik untuk berhubungan dengan alam dan menghabiskan waktu di luar ruangan.

Terakhir, tetaplah fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dalam rutinitas Anda. Ada hari-hari ketika Anda mungkin merasa kurang termotivasi atau memiliki waktu yang terbatas untuk berlari, dan itu baik-baik saja. Yang penting adalah untuk tetap konsisten dalam usaha Anda untuk tetap aktif dan sehat.

