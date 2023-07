28 Juli Diperingati Sebagai Hari Hepatitis Sedunia, Berikut Tema dan Cara Memperingatinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini 28 Juli, diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day (WHD). Pada 2023 ini World Hepatitis Day mengusung tema "One Life, One Liver" (Satu Nyawa, Satu Hati).

Virus hepatitis adalah pembunuh diam-diam (silent killer) dan merenggut banyak nyawa setiap tahun, dengan gejala hanya muncul setelah penyakit ini lanjut.

Dikutip dari World Health Organization (WHO), tema "One Life, One Liver" menyoroti tentang pentingnya hati untuk kehidupan yang sehat, dan kebutuhan untuk meningkatkan pencegahan, pengujian dan pengobatan virus hepatitis untuk mengoptimalkan kesehatan hati, mencegah penyakit hati dan mencapai tujuan eliminasi hepatitis 2030.

Tema ini juga mengajak masyarakat agar lebih waspada terhadap hepatitis karena penyakit ini dapat menghancurkan satu nyawa dan satu hati yang dimiliki setiap manusia.

Cara Memperingati Hari Hepatitis Sedunia

Mengutip dari hindustantimes.com, pentingnya Hari Hepatitis Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan virus hepatitis dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pada hari ini, komunitas, orang, dan politisi dapat belajar tentang banyak jenis hepatitis, serta tentang strategi pencegahan, pengujian, dan pilihan pengobatan.

Hari Hepatitis Sedunia sangat penting untuk mendorong tanggapan dunia yang terkoordinasi dan bekerja menuju target WHO untuk memberantas virus hepatitis sebagai bahaya kesehatan masyarakat yang signifikan pada tahun 2030 dengan menekankan perlunya imunisasi yang lebih besar, diagnosis dini, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.

Ada beberapa cara untuk turut memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Mengutip dari laman Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anda dapat membagikan informasi tentang hepatitis dan cara pencegahannya kepada keluarga, teman, dan masyarakat di sekitar. Pastikan bahwa Anda dan orang-orang terdekat telah divaksinasi terhadap hepatitis A dan B jika memenuhi kriteria vaksinasi yang dianjurkan.

Tes Hepatitis

Selanjutnya, Anda dapat melakukan tes hepatitis secara teratur untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sedini mungkin. Anda juga dapat mendukung kebijakan kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses ke perawatan hepatitis, vaksinasi, dan pengobatan yang terjangkau bagi semua orang.

Selain itu, dalam rangka berpartisipasi memperingati Hari Hepatitis Sedunia 2023, Anda bisa memasang twibbon dan membagikannya di media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook dan Instagram. Berikut beberapa link twibbon Hari Hepatitis Sedunia 2023 yang dapat Anda gunakan, diantaranya:

1. https://www.twibbonize.com/harihepatitissedunia2023kdr

2. https://www.twibbonize.com/harihepa

3. https://www.twibbonize.com/bpks-hepatitisday

4. https://www.twibbonize.com/hepatitisbindailypractise

5. https://www.twibbonize.com/worldhepatitis

6. https://www.twibbonize.com/hepatitis28

7. https://www.twibbonize.com/worldhepatitisdayrsim

