3 Inspirasi OOTD Bandara Ala Artis Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tren memakai Outfit of The Day (OOTD) ala artis K-Pop di bandara tengah menjadi sorotan publik. Beberapa artis K-Pop memakai pakaian yang seringkali membuat banyak orang terpukau. Gaya OOTD bandara ala K-pop saat di dipopulerkan beberapa artis seperti Blackpink, Redvelvet, hingga TWICE. Simak beberapa OOTD yang bisa menjadi inspirasi Anda berikut ini:

1. Casual Look ala Blackpink

Tampil kasual dengan OOTD yang tetap terlihat santai namun elegan ditunjukkan oleh Lisa Blackpink. Dari berbagai macam pilihan casual look yang bisa dicoba, Anda bisa memilih salah satunya dengan casual look satu warna. OOTD semacam ini sedang tren, yakni setelan olahraga yang dimodifikasi sehingga bisa dipakai sehari-hari. Contohnya, Anda bisa memakai celana training abu-abu dengan sweater oversize abu-abu pula.

Namun, perlu diperhatikan bahwa Anda tetap bisa memadukan dengan warna lain juga. Agar tampilan semakin keren, Anda bisa memasukan sebagian sweater oversize ke dalam celana. Selain itu, bisa ditambahkan bucket hat dan sneaker untuk menyempurnakan tampilan OOTD Anda saat di bandara.

Jennie Blackpink juga menjadi salah satu idol grup K-Pop yang sering bergaya OOTD dengan casual look. Look dari Jennie Blackpink ini selalu jadi trend yang layak diikuti. Salah satunya dengan memakai celana jeans dan dipadukan dengan blouse model kancing yang modelnya menyerupai blazer. Permainan warna dalam pemilihan OOTD juga penting diperhatikan. Contohnya jika kancing blazer dengan warna emas dipadukan dengan warna putih akan memberi kesan elegan. Lalu, untuk bagian kaki, Anda dapat memakai high heels warna krem dan slingbag warna putih untuk menunjang casual look seperti Jennie.

Selain Jennie, Jisoo Blackpink juga sering tampil di bandara dengan OOTD kasual. Dalam salah satu tampilannya, Jisoo tampil santai dengan memadukan celana jeans hitam, kaus turtleneck dan jaket kulit yang unik serta high heels boot yang elegan. Outfit tersebut dapat menjadi alternatif bagi Anda yang malas untuk mix and match.

2. Cute Look ala Dahyun Twice dan Suzy

Inspirasi OOTD di bandara dengan look yang cute dan manis bisa ditiru ala Dahyun Twice. Dalam salah satu penampilannya di bandara, Dahyun menggunakan rok mini dengan model rok tenis yang tengah menjadi tren fashion yang everlasting. Selain untuk OOTD di bandara, rok model ini sangat cocok dipakai untuk daily outfit. Anda tinggal mix and match dengan outfit lain, seperti dipadukan dengan kaus motif garis-garis dan jaket jeans, serta dilengkapi sneaker. Dengan penampilan tersebut, OOTD akan membawa kesan cute look.

Selain Dahyun Twice, aktris Korea Suzy juga menyukai cute look dengan memadukan warna hitam pada mix and match outfitnya. OOTD dengan warna hitam tidak akan monoton jika dipadukan dengan model lain, seperti rok mini hitam milik Suzy hingga high heels hitam yang melengkapi outfit serba hitamnya.

Agar tetap terlihat cute, Anda bisa memakai rok mini dengan bahan scuba dengan model pinggang karet yang lebar. Selain itu, dapat pula menggunakan model yang bergelombang. Dengan memakai rok model ini, Anda bisa memberikan kesan pinggang yang kecil pada tubuh. OOTD dengan cute look akan tampak sempurna jika ditambah dengan slingbag dengan model motif maupun polos warna yang berbeda, sehingga bisa memberikan warna yang cantik.

3. All White ala Irene Red Velvet

OOTD di bandara dengan satu tone warna dianggap membuat bosan, terlebih jika yang digunakan warna-warna monokrom seperti putih, hitam, dan abu-abu. Namun, Irene Red Velvet berhasil membuat publik memuji penampilannya yang memakai outfit serba putih.

Pada salah satu penampilannya saat di bandara, Irene memakai kemeja warna putih, celana kulot warna putih dan high heels warna putih. Untuk tampil lebih kece, Anda bisa mencoba memasukan bagian depan dari kemeja putih ke dalam celana dan biarkan bagian belakang tetap di luar. Selain itu, untuk melengkapi penampilan OOTD bandara ala artis Korea, Anda dapat menggunakan jam tangan warna coklat dan slingbag warna merah agar lebih eyecatching.

Pilihan Editor: 4 Gaya Busana Oh Yeon So yang Kasual dan Chic