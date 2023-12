Resep Tteokbokki, Makanan Berkuah Korea Cocok Dimakan Saat Musim Hujan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai makanan berkuah dan pedas ala Korea Selatan cocok dikonsumsi saat musim hujan. Beberapa menu makanan berkuah khas Korea antara lain mi ramyeon, sup kimchi, sup odeng, yukgaejang atau sup daging sapi hingga tteokbokki. Tteokbokki merupakan hidangan kue beras pedas dan sangat populer sebagai jajanan pinggir jalan, serta sering dinikmati di rumah.

Dilansir dari laman Korean Bapsang, tteokbokki menjadi hidangan yang disukai banyak masyarakat Korea karena rasanya yang lezat dan kental dengan sejarahnya. Tteokbokki yang terkenal akan rasa pedas dan warna merahnya ini memiliki sejarah yang relatif singkat.

Masakan dikembangkan pada tahun 1953, tahun berakhirnya Perang Korea, oleh seorang wanita bernama Ma Bok Rim di lingkungan Sindang-dong di Seoul. Kue beras kenyal dengan saus gochujangpedas langsung menjadi populer sebagai camilan nyaman dengan harga terjangkau.

Masakan ala Korea Selatan tersebut mulai dikenal masyarakat Indonesia melalui berbagai serial drama Korea, film, hingga food vlogger di berbagai media sosial. Makanan ala Korea juga banyak dijual instan atau secara kemasan di supermarket Indonesia. Jika ingin menikmati masakan berkuah ala drakor, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Korea Selatan. Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Simak resep hidangan tteokbokki berikut.

Resep sup tteokbokki pedas

Bahan untuk tteok (kue beras):

- 2 cup tepung beras

- ½ sdt garam

- Air hangat secukupnya (tergantung tekstur yang diinginkan)

- 1 sendok teh minyak wijen

Bahan untuk kuah:

- 3 cup kaldu ikan teri

- 3 sendok makan gochujang

- Bubuk cabe sesuai selera

- 1 sendok makan kecap manis

- 2 sendok makan gula pasir

- 1 sendok makan sirup jagung

- 1 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan

Bahan pelengkap:

- 4 ons kubis hijau

- 1 lembar odeng (fish cake)

- 1-2 helai daun bawang

Cara membuat:

- Pertama, campurkan tepung beras, garam, air hangat, dan minyak wijen. Aduk hingga adonan menjadi kalis.

- Kedua, tutupi adonan menggunakan plastik, biarkan terbuka sedikit. Lalu microwave selama 2 menit.

- Selanjutnya, keluarkan adonan dan aduk sebentar menggunakan sendok kayu.

- Kemudian, masukkan lagi ke microwave selama 2 menit.

- Lalu, oleskan setengah minyak wijen di atas talenan atau alas lainnya yang digunakan untuk membentuk adonan.

- Setelahnya, letakkan adonan kue beras lalu tepuk-tepuk dengan menggunakan palu masak atau rolling pin selama lima menit hingga teksturnya terlihat halus dan elastis.

- Kemudian, bentuk adonan memanjang dan lurus. Lalu, potong-potong sesuai selera

- Rebus kaldu ikan teri dan masukkan semua bahan saus. Aduk merata hingga kuahnya mendidih.

- Masukkan tteok (kue beras) dan masak hingga terasa lembut selama kurang lebih delapan sampai 10 menit. Aduk secara berkala agar kue beras tidak lengket di panci.

- Tambahkan kubis, daun bawang dan odeng. Masak kembali hingga mendidih selama empat sampai enam menit.

- Sup tteokbokki pedas siap dinikmati.

Resep tteokbokki kuah ramyeon (rabokki)

Bahan utama:

- 750 ml air

- 200 gram tteokbokki instan, potong 3 cm

- 1 buah eomuk atau odeng, potong kecil-kecil

- 1 buah sosis sapi, iris serong

- 1 bungkus ramen instan

- 1 sdm saus gochujang

- 2 batang daun bawang, iris serong kecil-kecil

- Kimchi secukupnya

Cara membuat:

- Pertama, rebus air dalam panci hingga mendidih. Masukkan tteokbokki, masak hingga cukup empuk.

- Kedua, tambahkan eomuk atau odeng, sosis dan ramen. Masak hingga ramen lunak.

- Terakhir, masukkan bumbu ramen dan gochujang, aduk rata. Rabokki siap dinikmati.

