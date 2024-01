Ciri Rumah Minimalis yang Banyak Disukai dan Keunggulannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gaya hidup minimalis telah menjadi tren pada beberapa tahun ke belakang, termasuk pemilihan rumah minimalis.

Rumah minimalis adalah sebuah konsep rumah yang menggambarkan sebuah kesederhanaan dan keindahan dalam sebuah hunian. Rumah ini dicirikan dengan rumah yang tidak begitu besar, tetapi nyaman. Setiap ruangan yang tertata rapi dan memiliki fungsi, serta tampilan yang simpel dengan pemilihan warna yang nyaman untuk dilihat.

Rumah minimalis banyak menjadi pilihan bagi beberapa orang terutama anak muda yang akan membangun sebuah rumah. Lantas, apa yang membuat rumah minimalis banyak digemari dan apa saja ciri-cirinya? Berikut penjelasan lengkapnya.

Ciri Rumah Minimalis

Rumah minimalis tentunya identik dengan suatu ciri khas tertentu yaitu antara lain:

1. Bentuk dan Tampilan yang Sederhana

Kesederhanaan menjadi kunci utama sebuah rumah minimalis. Hal ini sejalan dengan pendapat Buckminster Fuller yang menyebut bahwa “doing more with less”.

Bangunan yang berbentuk geometris dan garis baik vertikal maupun horizontal sederhana memberikan kesan modern dan terstruktur sehingga menciptakan visual yang cukup tegas. Hal inilah yang membuat sebuah rumah minimalis tampak teratur dan tertata.

2. Aspek Fungsi dan Keindahan Seimbang

Sebuah rumah minimalis dibentuk dan dirancang dengan memperhatikan aspek fungsi, kebutuhan, dan keindahan.

Tata ruang dirancang dan dibentuk sedemikian rupa untuk kemudian memiliki fungsinya masing-masing secara jelas.

Tidak ada ruangan yang tidak memiliki fungsi dalam sebuah rumah minimalis karena poin yang terpenting adalah sebuah fungsi.

Selain fungsi, pemilihan sebuah warna juga seringkali diperhatikan dalam sebuah rancangan rumah minimalis. Penggunaan warna netral dan polos seperti putih, beige, coklat muda, dan abu-abu dapat memberikan kesan tenang, bersih, dan enak untuk dilihat.

Rumah minimalis tidak hanya memberikan kenyamanan dari aspek bangunan saja, tetapi juga kenyamanan visual bagi penghuninya.

3. Menimbulkan Kesan Terbuka atau Luas

Meskipun seringkali dibangun dalam lahan yang tidak terlalu besar, rumah minimalis dapat dirancang untuk bisa memberikan kesan rumah yang luas.

Desain rumah minimalis yang polos dan bersih akan memberikan kesan luas saat melihatnya. Beberapa ruangan seperti dapur dan ruang makan juga dibuat tanpa menggunakan sekat juga memberikan kesan luas bahkan dalam lahan yang terbatas.

Pemanfaatan cahaya alami juga tidak kalah penting untuk menciptakan kesan yang luas dibarengi dengan penggunaan jendela dan kaca yang lebar dalam beberapa ruangan seperti ruang keluarga dan bagian dapur.

Ruangan yang bersih, terbuka, terang, tertata rapi, minim sekat, penggunaan furniture yang simpel, serta sinar matahari dari luar akan memberikan rumah terkesan luas meski dengan lahan yang terbatas.

Alasan Rumah Minimalis Digemari

Inilah beberapa alasan yang membuat rumah minimalis digemari banyak orang terutama generasi muda.

1. Tidak Membutuhkan Banyak Lahan

Seperti yang kita ketahui, untuk sekedar membeli atau bahkan mencari sebuah lahan untuk hunian merupakan hal yang cukup sulit khususnya di daerah Jabodetabek ini. Selain itu, lahan yang besar juga akan membutuhkan biaya yang besar juga.

Model rumah minimalis ini seringkali dipilih oleh mereka yang memiliki lahan yang tidak begitu besar untuk membangun sebuah rumah.

Rumah minimalis dapat menjadi pilihan desain rumah bagi Anda yang ingin membangun sebuah rumah meski dengan lahan yang cukup terbatas. Tentunya dengan pemilihan arsitek yang berpengalaman, ya.

2. Hemat Biaya

Selain menghemat biaya dengan memilih lahan yang tidak terlalu besar, pembangunan sebuah rumah minimalis juga akan lebih ekonomis dibandingkan desain rumah lainnya. Penggunaan furniture yang simple dan tidak heboh juga akan menghemat biaya perabotan rumah.

Pemeliharaan atau perawatan juga cenderung mudah karena rumah minimalis tidak terlalu besar dan masih dapat dijangkau sehari-hari untuk sekadar membersihkan ruangan. Selain itu, rumah yang sederhana dan praktis juga lebih digemari oleh generasi muda sekarang.

3. Tampilan Estetik dan Desain Modern

Penggunaan warna yang simpel seperti monokrom dan polos akan memberikan kesan estetik. Generasi sekarang sangat menyukai sesuatu yang dapat menimbulkan kesan aesthetic.

Rumah minimalis juga diwujudkan dengan estetika dari beberapa warna, pola geometris, dan penataan ruang yang dapat membuat rumah terkesan indah dan nyaman dilihat. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan rasa nyaman untuk penghuninya.

Nah, itulah ciri dan alasan mengapa rumah minimalis menjadi pilihan oleh beberapa orang terutama generasi mudah zaman sekarang.

ANGGITA VIANDHINI NURGOHO PUTRI

