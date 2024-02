Tanggal 6 Februari Hari Apa? Berikut 3 Momen Penting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tahukah Anda tanggal 6 Februari 2024 hari apa? Ada tiga hari peringatan yang jatuh pada pada tanggal 6 Februari, yakni Hari Anti Sunat Perempuan Internasional, Hari Reclaim Social, dan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra

Masing-masing peringatan pada tanggall 6 Februari tersebut memiliki tujuan dan makna tersendiri.

Tanggal 6 Februari Hari Apa?

Tanggal 6 Februari jatuh pada hari Selasa di penanggalan tahun Masehi. Berikut ini beberapa peringatan yang terjadi di tanggal ini. Simak, ya!

1. Hari Anti Sunat Perempuan Internasional

Tanggal 6 Februari setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Sunat Perempuan Internasional (International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation).

Peringatan tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya sunat yang dilakukan pada perempuan, sekaligus menjadi upaya untuk menghilangkan praktek sunat bagi perempuan di seluruh dunia.

Menurut WHO, Sunat Perempuan atau yang biasa disebut Female Genital Mutilation (FGM) dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yakni, klitoridektomi, yaitu pemotongan pada bgian klittoris, eksisi, yaitu pemootongan pada bagian klirois dan labia minora, inokulasi, yaitu pembuatan sekat di lubang vagina, serta semua bentuk praktik berbahaya yang dilakukan dengan tujuan non medis pada genitalia perempuan.

Semua tindakan tersebut sangat dikecam untuk dilakukan. sehingga peringatan hari Anti Sunat Perempuan Internasional dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap segala bentuk genitalia pada perempuan dan membebaskan dari praktek tersebut.

Praktik FGM masih sering ditemui di beberapa negara kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia.

Untuk alasan apapun itu, tindak FGM menjadi bentuk ketidakdilan antara jenis keliamin dan tegolong sebagai tindak ekstrem hingga diskriminasi terhadap perempuan.

2. Reclaim Social Day

Reclaim Social Day merupakan sebuah gerakan yang dilakukan pada tanggal 6 Februari setiap tahunnya.

Gerakan ini menjadi kampanye untuk mendukung kebaikan dalam memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook agar tidak dipenuhi lagi oleh berita palsu dan hal-hal lainnya yang meresahkan.

Reclaim social berarti merebut kembali platform tersebut dan mendukungnya ke arah yang lebih baik.

Sebagai pengguna media sosial, Anda tidak harus menjadi influencer ataupun superstar. Cukup ceritakan kisah Anda dan jadilah diri.

Inilah tujuan dari adanya peringatan Reclaim Social Day untuk mengembalikan marwah sosial media agar menjadi lebih positif.

Untuk memperingati Reclaim Social Day, Anda dapat berbagi pengalaman yang menyenangkan di media sosial guna memberikan dampak positif, membuat nominasi orang-orang yang menginspirasi Anda, hingga menyebutkan beberapa pencapaian yang dapat dimaknai sebagai kemenangan kecil Anda.

3. Hari Ulang Tahun Partai Gerindra

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merayakan hari ulang tahun setiap tanggal 6 Februari.

Partai yang telah berdiri selama 16 tahun ini, diketuai oleh Prabowo Subianto. Saat ini Gerindra menduduki partai ketiga terbesar di DPR.

Merujuk situs resmi Partai Gerindra, pembentukan partai tersebut berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, pada 6 Februari 2008 lalu.

Saat itu, sejumlah politisi merasakan adanya urgensi untuk membentuk partai baru yang berhaluan pada perjuangan demi kesejahteraan rakyat.

Asal muasal nama Gerindra, diciptakan oleh Hashim Djojohadikusumo, sedangkan lambangnya yakni kepala burung garuda diusulkan oleh Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai ketua umum.

Nah, itu kah dia beberapa ulasan mengenai hari peringatan pada 6 februari. Semoga bisa menambah wawasan, ya.

AULIA ULVA

