Kolaborasi Fendi dan Chupa Chups Bikin Aksesori Menyerupai Lolipop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah mode Fendi meluncurkan aksesori hasil kolaborasi dengan perusahaan permen Chupa Chups. Aksesori yang menyerupai permen lolipop itu diluncurkan di pagelaran busana Pekan Mode Milan atau Milan Fashion Week 2024.

Kolaborasi Fendi dan Chupa Chups



Dikutip dari situs web WWD pada Jumat, 23 Februari 2024 waktu setempat, Direktur Kreatif Fendi, Kim Jones membuat aksesori lolipop yang rancangan perajin bahan kulit Selleria, yang terkenal pengerjaannya dijahit dengan detail yang rumit.

Baca Juga: Media di Inggris Mempublikasi Detail Temuan Tas Isi Kokain di Gedung Putih

Aksesori lolipop ini sebagai tas atau liontin kalung, seperti yang dikenakan para model di panggung peragaan busana Fendi. Aksesori ini diperkenalkan berwarna merah cerah, abu-abu, hijau, hitam, kuning, dan biru muda.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Koleksi Fendi musim gugur 2024 terinspirasi dari arsip rumah mode tersebut dari tahun 1984. Fendi memiliki riwayat dalam menemukan inspirasi dari makanan untuk kreasinya. Pada 1997, jenama ini membuat tas Baguette yang kini menjadi klasik, terinspirasi dari cara membawa roti baguette di bawah lengan. Gaya ini menjadi tren busana pada 2023 setelah dipakai aktris Sarah Jessica Parker dalam serial And Just Like That.

Sebelumnya perusahaan permen Chupa Chups telah menjajal bidang fashion berkolaborasi dengan H&M, Fila, dan merek Korea Selatan Tibaeg. Kolaborasi Fendi x Chupa Chups dengan daftar aksesori unik yang dibuat oleh desainer mewah, termasuk Pigeon Clutch karya JW Anderson dan tas Louis Vuitton Paint Can karya Virgil Abloh dari musim gugur 2022, koleksi tas Animal Icons dari Thom Browne musim gugur 2020, dan Crisp karya Anya Hindmarch.

ANTARA | WWD

Pilihan Editor: Penampilan Berani Moon Ga Young dan Sikap Doyoung NCT di Milan Fashion Week