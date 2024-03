5 Tanda Anda Hidup dengan Orang Tua yang Toxic

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bila Anda hidup dengan orang tua toxic, butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk menyadari hubungan yang disfungsional. Penyebabnya bisa sikap buruk mereka yang selalu ditoleransi sepanjang waktu atau Anda berharap perilaku orang tua akan berubah dan hubungan beracun pun akan membaik.

Penting untuk memahami hubungan yang sehat sekali pun tidak kebal terhadap ketegangan dan perselisihan, tak terkecuali hubungan dengan orang tua, berapa pun usia Anda, jelas Peg Streep, penulis Daughter Detox: Recovering from an Unloving Mother and Reclaiming Your Life, kepada HuffPost.

Dinamika beracun antara orang tua dan anak tak hanya terjadi sekali saja tapi berkali-kali. Mereka mengontrol, menyalahkan, terlalu mengkritik, mengabaikan. Berikut tanda-tanda Anda hidup dengan orang tua toksik.

Memanipulasi untuk mencapai tujuan sendiri

Meski sudah dewasa, kita tetap butuh kasih sayang dan perhatian orang tua. Orang tua beracun akan memanfaatkan hal ini dengan maksud mendapatkan keinginan mereka.

"Walaupun Anda membuat keputusan yang tepat untuk diri sendiri, orang tua akan membuat seolah keputusan Anda membahayakan mereka dan mengancam untuk memutus hubungan jika Anda menentang kenginan mereka," ujar pakar keluarga Justine Carino.

Menuduh Anda terlalu sensitif

Jika Anda berusaha untuk mengekspresikan rasa sakit dan kecewa mengenai situasi terkait orang tua toxic, mereka akan meremehkan perasaan Anda atau mencap Anda terlalu sensitif.

Jika tidak setuju, Anda disebut tak punya rasa hormat

Tak ada ruang untuk diskusi sehat atau kesepakatan. Meski sudah dewasa, pendapat Anda dianggap tak berbobot.

Rajin mengkritik

Apapun dikomentari, mulai dari pakaian, pekerjaan, rumah tangga, sampai pasangan Anda. Kadang komentar tersebut memang wajar tapi bila sudah berlebihan dan sering dilontarkan, itu tanda orang tua beracun. Apapun yang Anda lakukan selalu salah.

Menyalahkan Anda soal masalah mereka

Bukannya bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat, orang tua toxic justru mencari kambing hitam dan Anda yang disalahkan. Mereka akan mengatakan masalah hubungan atau kesulitan keuangan karena kesalahan Anda.

