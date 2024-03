8 Pilihan Hotel untuk Bukber di Surabaya, Mulai dari Rp 125 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bukber menjadi salah satu momen yang paling dinanti masyarakat di Bulan Ramadan. Di saat ini, masyarakat bisa mempererat hubungan antar keluarga, teman, hingga rekan kerja. Bagi sebagian masyarakat Surabaya dan sekitarnya, bukber di hotel menjadi pilihan utama karena menu all you can eat yang tersedia. Berikut 8 pilihan hotel untuk bukber di Surabaya yang bisa menjadi rekomendasi Anda.

1. DoubleTree by Hilton Surabaya

Menu sajian khas Timur Tengah untuk berbuka puasa di DoubleTree by Hilton Surabaya. TEMPO/Hanaa Septiana

Hotel untuk bukber di Surabaya ini berlokasi di jantung kota. DoubleTree by Hilton Surabaya menyediakan 2 pilihan tempat untuk berbuka puasa. Ada Makan Kitchen restoran di lantai 1 dan 360 Degree Function Room yang terletak di lantai 23 sebagai ruangan paling tinggi.

Sajian menu mulai dari tradisional hingga internasional bisa Anda nikmati di sini. Seperti aneka jajan pasar, seafood segar, roasted beef, hingga kambing guling dan minuman kurma shake.

Untuk berbuka puasa di hotel yang berlokasi di Jalan Tunjungan 12 ini, Anda perlu menyiapkan budget Rp 330.000++/orang.

2. JW Marriott Hotel Surabaya

Menu sajian berbuka puasa khas Oman di JW Marriott Surabaya. Foto: dok JW Marriott Hotel Surabaya

Pilihan hotel untuk bukber di Surabaya ini menghadirkan nuansa tradisional Oman untuk berbuka puasa. Mulai dari dekorasi lobby, restoran, hingga berbagai menu yang disajikan.

Bahkan, buffet all-you-can-eat dengan ragam cita rasa Timur Tengah dikurasi khusus oleh Chef Mohammed selaku Chef de partie dari JW Marriott Muscat. Ada hummus, nasi kebuli kambing, roti maryam, hingga baklava.

Tak hanya itu, Anda juga dapat menikmati berbagai jajanan tradisional Indonesia di hotel bintang lima ini. Untuk mencicipi menu-menu di hotel yang berlokasi di Jalan Embong Malang 85-89 Surabaya ini, Anda perlu membayar Rp 380.000/orang.

3. The Westin Surabaya

Saat Anda sedang berada di Surabaya Barat, The Westin bisa menjadi pilihan tempat untuk berbuka puasa. Hotel ini menyajikan sejumlah hidangan khas Timur tengah seperti ayam syawarma Mesir, kambing ouzi Lebanon dengan nasi biryani, dan pencuci mulut mewah khas Magnolia.

Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan pertujukan pembuatan Teh Tarik. Para tamu akan disuguhkan oleh keterampilan dalam menyajikan minuman teh susu panas itu.

Untuk bisa menikmati berbuka puasa di hotel yang berlokasi di area Pakuwon Mal Jalan Raya Lontar 2 Surabaya ini, Anda perlu membayar Rp 698.000/orang.

4. Four Points by by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah

Masih di area yang sama dengan The Westin, hotel untuk bukber di Surabaya ini berada di Pakuwon Mall Surabaya. Hotel tersebut menyajikan kuliner tradisional Indonesia untuk berbuka puasa.

Menu yang tersaji seperti rendang daging khas Minang, nasi gudeg krecek khas Yogyakarta, hingga aneka desert tradisional. Seperti rangin, lekker, dan gulali.

Untuk menikmatinya, Anda perlu menyiapkan budget Rp 500.000/orang.

5. Vasa Hotel Surabaya

Di Surabaya Barat juga ada Vasa Hotel di Jalan Mayjen HR Muhammad 31 yang menyajikan menu ‘9 Nusantara Wonders’ untuk bukber. Menu ini terinspirasi dari keanekaragaman budaya dan kuliner khas kerajaan Nusantara.

Adapun 9 kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang Berjaya pada masanya. Seperti Samudra Pasai, yang khas dengan Mie Kepiting Acehnya. Lalu ada Pecak Ikan Betawi yang merupakan hidangan khas dari Kesultanan Banten. Bergeser ke timur, ada kerajaan Demak dengan soto Kudus yang menjadi hidangan favorit raja. Kemudian ada kerajaan Majapahit dengan Rawon, dan masih banyak lagi

Untuk menikmati hidangan berbuka puasa di hotel tersebut, Anda bisa membayar Rp 299.000/orang.

6. The Southern Hotel Surabaya

Aneka menu sajian berbuka puasa khas daerah Wali Songo di The Southern Hotel Surabaya. Foto: dok The Southern Hotel Surabaya

Bergeser ke Surabaya Selatan, piihan hotel untuk bukber di Surabaya lain adalah The Southern Hotel. Hotel ini mengangkat tema The Journey of Wali Songo sebagai bentuk dedikasi atas jasa para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.

Menu yang disajikan terbagi dalam lima rotasi selama Ramadan. Mulai dari menu khas Cirebon, Demak, Surabaya, Gresik, Kudus, Tuban, hingga Lamongan yang merupakan jejak penyebaran agama Islam Wali Songo.

Ada juga sejumlah stall tradisional seperti bakso, kebab, korean steamboat, dan lain-lain. Menu-menu ini bisa Anda nikmati dengan harga Rp 168.000/orang di hotel yang berlokasi di Jalan Raya Jemursari 110-122 Surabaya itu.

7. MaxOne Hotel Dharmahusada

Jika Anda sedang berada di Surabaya Timur, MaxOne Hotel Dharmahusada bisa menjadi pilihan. Hotel yang berlokasi di Jalan Dharmahusada 189 Surabaya ini mengusung tema Iftar Under The Stars.

Para tamu diajak untuk menikmati senja sambil makan bersama dengan menu ala Timur Tengah yang menjadi andalan, seperti Kambing Guling, Ayam Tandoori, serta Roti Na’an.

Tidak hanya itu aneka masakan ala rumahan pun hadir, seperti Opor Ayam, Lodeh Nangka Muda, Kotokan Ikan Pe dan masih banyak lagi. Anda bisa merogoh kocek Rp 125.000 per orang untuk menikmati aneka sajian ini.

8. Morazen Surabaya

Hotel yang berada di pusat kota Surabaya ini juga menyediakan menu andalan Iftar yang tetap dipertahankan setiap tahun. Mulai dari sajian khas Timur Tengah hingga Asia.

Ada pilihan menu olahan kambing, kebab, martabak mesir, aneka roti Timur Tengah, sushi, udon, katsu, teppanyaki, dimsum, beef Szechuan, mie tarik, aneka pasta, dan beef kofta sepanjang 1 meter.

Tertarik mencoba? Datang saja ke hotel yang berlokasi di Jalan Kayoon 4-10 Surabaya ini dengan membayar Rp 228.000++/orang untuk mencicipi menu buka puasa mereka.

