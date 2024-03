Kolaborasi Uniqlo dan Treasure, Terinspirasi dari Lagu-Lagu Grup K-Pop Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan ritel pakaian global asal Jepang Uniqlo mengumumkan peluncuran T-shirt, UT Find Your Treasure. Ini merupakan kolaborasi pertama antara Uniqlo dan grup K-Pop Treasure dalam rangkaian produk grafis T-shirt.

Dikutip dari Antara, keterangan pada Senin, 18 Maret 2024, setiap desain T-shirt ini terinspirasi dari lagu-lagu hit Treasure, menjadikan koleksi ini istimewa. Desain yang sederhana memungkinkan pengguna untuk merasakan pesan yang ingin disampaikan dari setiap lagu Treasure.

Koleksi T-shirt grafis ini desainnya terinspirasi dari karakter dan video musik dari enam lagu Treasure, yaitu Boy, I Love You, Jikjin, Darari, Hello, Bona Bona. Koleksi UT Find Your Treasure dari Uniqlo memiliki siluet yang besar untuk pria dan wanita. Koleksi tersebut akan diperkenalkan pada 27 Mei 2024.

Dikutip dari situs web Uniqlo, berikut berbagai desain UT Find Your Treasure

1. Boy

Desain yang terinspirasi oleh lagu debut grup, Boy, ini memiliki bagian depan yang dicetak dengan slogan Find Your Treasure yang muncul di video musik. Desain di bagian belakang kaus didesain menyerupai judul kredit jaket CD.

2. I Love You

Dari lagu populer I Love You, desain kaos ini berupa motif lambang cinta yang terlihat di bagian depan yang terinspirasi dari sampul CD album single kedua mereka yang berjudul The First Step: Chapter Two. Di bagian belakang, kaus menampilkan foto pemandangan pantai yang juga muncul dalam video musik lagu tersebut.

3. Jikjin

Desain kaus ini yang terinspirasi dari suasana sejuk dan nuansa dari video musik Jikjin mencerminkan brand otomotif fiksi. Di bagian depan, terdapat motif kecil yang menandakan logo jenama. Di bagian belakang terdapat gambar mobil abstrak yang terlihat sedang melaju kencang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Darari

Lirik yang mencolok dari lagu populer Darari, bagian depan kaus menampilkan kata Darari yang diulang-ulang sepanjang lagu dengan gaya yang unik. Bagian belakangnya mencetak grafis key visual Treasure.

5. Hello

Terinspirasi dari lagu hit Hello, bagian depan kaus ini menampilkan kata Hello dalam berbagai bahasa yang terlihat dalam video musik. Bagian belakangnya memuat grafis key visual Treasure dan kalimat "Where you've been all my life" dari lirik lagunya.

6. Bona Bona

Desain ini mendapat inspirasi dari lagu Bona Bona. Kata Treasure terpampang di bagian depan bersama dengan lirik "born to love ya" dan motif grafis seperti CD. Di bagian belakang, terdapat grafis key visual Treasure di bagian tepinya.

Tentang Treasure

Treasure grup K-pop yang memulai debut mereka di industri hiburan pada 2020. Waktu itu melalui program audisi YG Treasure Box. Grup ini terdiri atas 10 anggota dan telah meraih popularitas global yang besar Treasure.

ANTARA | UNIQLO

Pilihan Editor: Inilah Tas Uniqlo yang Viral dan Masuk Hottest Fashion Item 2023 Menurut Lyst Index