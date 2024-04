Menonton Drama Korea, Belajar Kesehatan Mental hingga Budaya Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun seringkali dianggap hanya sebagai hiburan semata oleh masyarakat, drama Korea atau drakor sebenarnya memiliki dampak positif yang signifikan, baik dalam ranah ekonomi maupun kesehatan masyarakat.

Selain memberikan hiburan, banyak drama Korea yang sengaja menyisipkan pesan-pesan kampanye sosial melalui alur ceritanya. Lebih dari itu, banyak juga yang memberikan edukasi tentang kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental, melalui cerita yang disajikan.

Dampak Positif Menonton Drama Korea

1. Lebih terpapar pada permasalahan kesehatan mental

Drakor bukan hanya sekadar hiburan semata, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan mental. Contohnya adalah drama berjudul It's Okay, That's Love yang diperankan oleh Jo In-sung dan Gong Hyo-jin.

Drama ini mendapat apresiasi dari Komunitas Riset Skizofrenia Korea karena memberikan edukasi kepada penonton mengenai berbagai penyakit kesehatan mental seperti skizofrenia, gangguan obsesif kompulsif (OCD), dan Sindrom Tourette, serta menggambarkan perjuangan yang dihadapi oleh para penderita.

2. Meningkatkan partisipasi dalam donor organ

Hospital Playlist dalam musim kedua serialnya, mengangkat isu tentang donor organ di beberapa episodenya. Hal ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah orang yang mendaftar sebagai pendonor.

Berdasarkan informasi dari Naver dan Organisasi Donor Darah dan Organ Nasional di Korea Selatan, terjadi peningkatan tiga kali lipat dalam jumlah pendaftar donor organ pada periode 1 Juli hingga 11 Agustus 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Bahkan, selama seminggu, jumlah pendaftar donor organ meningkat drastis, mencapai sebelas kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Membuka peluang kerja sama dengan negara lain

Drama Descendants of The Sun, yang dibintangi oleh Song Joong Ki dan Song Hye-kyo, telah membantu meningkatkan hubungan antara Korea Selatan dan Cina. Drama ini meningkatkan penjualan produk Korea di Cina dan menarik minat banyak perusahaan Cina untuk berinvestasi di Korea. Mantan presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, juga mengakui bahwa drama ini memberikan dampak positif pada ekspor Korea, terutama produk kosmetik, fashion, dan makanan.

4. Memperluas pengetahuan tentang budaya Korea

Menonton drama Korea memberikan kesempatan bagi penonton untuk lebih memahami budaya Korea. Drama sering menggambarkan berbagai aspek budaya Korea seperti tradisi, makanan, pakaian, dan bahasa. Dengan narasi yang disampaikan dalam cerita drama, penonton dapat merasakan dan mempelajari lebih lanjut tentang kekayaan budaya Korea.

Contohnya, drama sering menampilkan perayaan hari libur Korea, upacara adat, dan festival budaya. Hal ini membantu penonton memahami nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat Korea serta cara mereka merayakan momen-momen penting dalam hidup.

Selain itu, makanan juga sering menjadi bagian penting dalam cerita drama Korea. Penonton diperkenalkan dengan berbagai hidangan Korea yang lezat dan unik, serta kebiasaan makan yang berbeda. Ini mungkin menarik minat penonton untuk mencoba masakan Korea atau bahkan belajar memasaknya sendiri.

Pakaian tradisional Korea, seperti hanbok, juga sering ditampilkan dalam drama. Penonton dapat melihat bagaimana pakaian ini digunakan dalam berbagai konteks budaya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun acara khusus. Ini membuka wawasan penonton tentang keindahan dan keanggunan pakaian tradisional Korea.

Terakhir, drama Korea juga membantu memperkenalkan bahasa Korea kepada penonton yang tidak akrab dengan bahasa tersebut. Ungkapan-ungkapan umum dan kosakata sederhana sering digunakan dalam dialog, yang dapat membantu penonton memahami dan belajar sedikit demi sedikit tentang bahasa Korea.

