5 Makanan yang Bisa Meningkatkan Kadar Trombosit

TEMPO.CO, Jakarta - Trombosit adalah jenis sel darah yang berfungsi jika terjadi pembekuan darah. Ketika jumlah trombosit turun di bawah tingkat normal, risiko pendarahan yang tidak terkendali atau berkepanjangan akan meningkat.

Kadar trombosit seseorang bisa ditingkatkan secara alami dengan mengonsumsi makanan tertentu. Berikut beberapa makanan yang bisa meningkatkan kadar trombosit.

1. Pepaya

Ada banyak teori mengapa pepaya dapat meningkatkan trombosit, salah satunya karena buah yang kaya enzim ini secara signifikan meningkatkan aktivitas enzim yang penting dalam produksi trombosit di sumsum tulang.

Dikutip dari Very Well Health, ini telah dibuktikan dengan sebuah uji coba terkontrol plasebo pada orang dewasa yang menderita demam berdarah. Ekstrak daun pepaya membuat lebih sedikit penurunan kadar trombosit pada hari pertama hingga kelima rawat inap pada pasien demam berdarah.

2. Bayam dan sayuran hijau

Bayam adalah sumber folat (vitamin B9) yang sangat baik. Nutrisi yang dibutuhkan tidak hanya untuk produksi trombosit, tetapi juga sel darah merah dan sel darah putih. Bayam bisa dikonsumsi dalam bentuk sayur bayam dan masakan lainnya. Pilihan lain yang baik untuk makanan tinggi folat adalah sayuran hijau lainnya seperti sawi, kacang polong, kacang tanah, dan asparagus.

3. Kiwi

Dikutip dari Redcliffe Labs, kiwi kaya akan vitamin C dan merupakan tambahan yang sangat baik untuk diet trombosit rendah. Vitamin C mendukung fungsi normal trombosit. Makanan tambahan yang tinggi vitamin C termasuk paprika merah, brokoli, stroberi, kubis Brussel, dan buah jeruk, seperti jeruk dan jeruk bali.

4. Collard Greens

Sayuran collard greens yakni kubis, kangkung, dan sawi memiliki kandungan vitamin K yang paling tinggi dibandingkan dengan makanan lainnya. Vitamin K memainkan peran penting dalam pembekuan darah. Jika ingin mencoba sumber vitamin K tertinggi, makanan Jepang Natto menjadi pilihan yang tepat.

5. Dark Chocolate

Dark chocolate atau cokelat hitam merupakan sumber zat besi yang sangat baik. Meskipun zat besi terkenal karena perannya dalam membentuk sel darah merah, kaitannya dengan tingkat trombosit yang sehat masih kurang dikenal sampai saat ini. Zat besi dibutuhkan untuk proses pembentukan sel-sel besar di sumsum tulang (megakariosit) yang dipecah menjadi beberapa bagian untuk membentuk trombosit.

