Uniqlo Kolaborasi T-shirt dengan One Piece, Apa Saja Temanya?

TEMPO.CO, Jakarta - Merek busana Uniqlo meluncurkan koleksi spesial UT (Uniqlo T-shirt) yang berkolaborasi dengan anime populer One Piece. Koleksi ini dirancang untuk memeriahkan perayaan ulang tahun serial tersebut ke-25 tahun.

Dikutip dari Antara, keterangan resmi Uniqlo pada Senin, 10 Juni 2024, koleksi ini akan dirilis di seluruh toko Uniqlo di Indonesia di situs web uniqlo.com pada 22 Juli 2024. Koleksi ini akan menampilkan delapan desain eksklusif untuk dewasa, yang menggambarkan berbagai babak petualangan dari karakter utama, Monkey D. Luffy.

Tak hanya untuk dewasa, kolaborasi ini juga meluncurkan lima desain untuk anak-anak, menampilkan karakter-karakter populer lainnya dari serial One Piece.

Adapun koleksi anak-anak, terdapat lima desain yang menampilkan karakter-karakter seperti Tony Tony Chopper, tiga bersaudara Ace, Sabo, dan Luffy, Uta, Luffy Gear Five, serta Kru Topi Jerami dengan pakaian terbaru mereka dari saga Egghead.

Desain koleksi ini menggambarkan momen-momen penting dalam petualangan Luffy. Koleksi ini dikategorikan dalam delapan tema kunci yaitu Determination, Friends, Strength, The Loss, Reunion, Alliance, Four Emperors, dan New Chapter. Setiap desain merepresentasikan kisah perjalanan Luffy, mulai dari janji awalnya untuk menjadi raja bajak laut di East Blue hingga adegan emosional di Arabasta dan Marineford.

Tema

1. Determination

Tema ini menggambarkan tekad Luffy untuk memulai perjalanan dari East Blue. Desain T-shirt menunjukkan Luffy yang bertekad menjadi raja bajak laut dan bendera bajak laut Kru Topi Jerami dengan topi jerami pemberian Shanks.

2. Friends

Tema ini diambil dari cerita di Alabasta yang menyoroti ikatan persahabatan. t-shirt ini menampilkan Luffy dan teman-temannya yang menunjukkan tanda persahabatan di lengan kiri mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap Vivi.

3. Strength

Tema ini menampilkan kekuatan Luffy dari arc Enies Lobby. Desain t-shirt menggambarkan Luffy menggunakan teknik Gear Two saat bertarung untuk menyelamatkan Robin dari CP9.

4. The Loss

Tema ini berfokus kehilangan yang dialami Luffy di Marineford. t-shirt ini menggambarkan momen saat Ace, kakak Luffy, meninggal di pelukannya setelah melindungi Luffy dari serangan Akainu.

5. Reunion

Tema ini menggambarkan reuni Kru Topi Jerami setelah dua tahun berlatih. Desain t-shirt menunjukkan kru yang bersatu kembali di Kepulauan Sabaody dan memulai petualangan baru.

6. Alliance

Tema ini menyoroti aliansi antara Kru Topi Jerami dan Bajak Laut Heart di Dressrosa. t-shirt ini menampilkan Luffy dan Trafalgar Law bekerja sama untuk menghadapi Doflamingo.

7. Emperor

Tema ini menggambarkan Luffy menghadapi Kaido di Negeri Wano. Desain menunjukkan Luffy yang beremangat menyatakan akan menjadi raja bajak laut, melampaui Kaido.

8. New Chapter

Tema ini menampilkan Kru Topi Jerami dengan kostum baru dari chapter terbaru, Egghead. Desainnya menggambarkan kegembiraan kru saat tiba di pulau baru.

