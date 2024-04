Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Uniqlo akan meluncurkan koleksi Spring/Summer 2024 Uniqlo yang berkolaborasi dengan merek mode JW Anderson pada 19 April 2024. “Koleksi musim ini mengambil inspirasi dari kesenian Inggris pada 1940-an hingga 1960-an, di mana kualitas dan ketahanan material pakaian yang digunakan menjadi perhatian penuh,” kata perancang Jonathan Anderson, Rabu, 3 April 2024, dikutip Antara.

Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson

Kolaborasi ini memadukan LifeWear Uniqlo, yang mengedepankan kualitas pakaian sehari-hari dan esensi playful ala JW Anderson. Koleksi kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson sweater polo lengan pendek, sweater kerah bulat lengan pendek, dan gaun seersucker ikat pinggang tanpa lengan bersiluet sederhana dalam balutan warna bold.

Adapun sentuhan gaya t-shirt dry pique lengan pendek tertera tampilan desain grafis yang terinspirasi dari pengrajin tekstil yang juga berasal dari Inggris.

Kemeja panjang linen blend tanpa lengan untuk wanita memiliki tekstur halus yang dengan detail jahitan dan bordir. Adapun blus gather volume katun tipis dibuat dengan bahan katun tipis yang ringan dan siluet tubuh, ditambah dengan detail aksen pita dan cuff. Koleksi pria, paduan jaket katun dan celana rileks linen blend kombinasi yang menambah kesan bergaya penggunanya.

Sebelumnya, Uniqlo juga mengumumkan peluncuran T-shirt, UT Find Your Treasure. Ini merupakan kolaborasi pertama antara Uniqlo dan grup K-Pop Treasure dalam rangkaian produk grafis T-shirt.

Dikutip dari Antara, keterangan pada Senin, 18 Maret 2024, setiap desain T-shirt ini terinspirasi dari lagu-lagu hit Treasure, menjadikan koleksi ini istimewa. Desain yang sederhana memungkinkan pengguna untuk merasakan pesan yang ingin disampaikan dari setiap lagu Treasure.

Koleksi T-shirt grafis ini desainnya terinspirasi dari karakter dan video musik dari enam lagu Treasure, yaitu Boy, I Love You, Jikjin, Darari, Hello, Bona Bona. Koleksi UT Find Your Treasure dari Uniqlo memiliki siluet yang besar untuk pria dan wanita. Koleksi tersebut akan diperkenalkan pada 27 Mei 2024.

