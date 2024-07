Tren Sustainable Tinggi, Belanja Baju Preloved Publik Figur di Blibli Fashion Fest

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tren tren sustainable fashion (fashion berkelanjutan) semakin diminati masyarakat. Blibli berkolaborasi dengan MoJA Museum dengan tema On The Weekend (MoJA OTW) menggelar Blibli Fashion Fest, the Biggest KOLs Preloved Market pada 5-7 Juli 2024 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan.

Blibli berkolaborasi dengan 32 influencers, 29 mitra seller F&B dari kategori Menu Resto Blibli, serta sejumlah mitra seller dari kategori produk Fashion Pria dan Wanita, Fashion Muslim dan produk kecantikan. Festival belanja di akhir pekan ini menghadirkan kurasi produk preloved fashion & beauty milik para influencers yang dibanderol mulai dari Rp 30 ribu.

Selain itu, tersedia pula area carnival games MoJA OTW serta aneka kuliner bertempat di area outdoor Urban Forest untuk dikunjungi bersama keluarga. Menariknya, festival ini hanya akan memanfaatkan sistem pembayaran cashless juga mengajak seluruh pengunjung untuk membawa tas belanja sendiri.

EVP Consumer Goods and Lifestyle Blibli Fransisca Krisantia mengatakan timnya menggelar Blibli Fashion Fest agar terus relevan dengan dinamika preferensi belanja pelanggan. Yang ditawarkan bukan hanya pengalaman belanja secara omnichannel lewat berbagai fitur nilai tambah Blibli seperti Click&Collect, namun kami juga mencoba mendorong minat sustainable lifestyle di bidang fashion dengan menjual dan membeli barang-barang preloved, yang kadang jarang atau tidak digunakan lagi namun masih dalam keadaan bagus, sehingga tanpa disadari kita ikut mengurangi dampak negatif industri fesyen,” kata Fransisca dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 7 Juli 2024.

Senada dengan semangat tersebut, Aswin Sutrisna. Co-Founder of MoJA menambahkan timnya berharap ragam Carnival Games dalam Blibli Fashion Fest ini bisa menjadi kesempatan bagi pengunjung yang datang dengan keluarga atau teman, untuk memiliki quality timebersama MoJA Museum dengan tema On The Weekend (OTW). "Sambil berbelanja sekaligus merasakan kemudahan pengalaman omnichannel yang ditawarkan oleh Blibli,” katanya.

Sebagai salah satu publik figur yang berpartisipasi, Tities Sapoetra, Fashion Designer dan Content Creator, menambahkan ia senang bisa berkolaborasi dengan Blibli di Blibli Fashion Fest untuk mendorong gaya hidup berkelanjutan. "Selama festival berlangsung akan ada sample sale dan stock sale hingga 60 persen. Harapannya, kegiatan seru ini bisa semakin mengurangi dampak lingkungan dengan pemakaian fashion dan beauty yang lebih beretika,” katanya.

Selain Tities Sapoetra, sejumlah publik figur kenamaan lainnya pun turut meramaikan Blibli Fashion Fest, mulai dari Amanda Rigby, Cath Halim, Christie Basil, Claudia Setyohadi, Febrian, MJ Sehonanda, hingga Olivia Pramaisella juga masih banyak lainnya.

Aktris Amanda Rigby membawa barang preloved seperti baju, tas, sepatu hingga aksesoris milik pribadi. "Selain karena banyak teman-teman influencer berpartisipasi di event ini, sebagai perempuan pastinya kita semua punya banyak barang yang sudah tidak terpakai lagi. Menurut saya acara semacam ini sangat membantu supaya barang-barang yang tidak terpakai punya second chance lagi. Jadi tidak sia-sia,” katanya.

Fashion Designer dan Content Creator menjual baju preloved miliknya termasuk beberapa yang bersifat custom dan tidak ada di pasaran. Menurutnya festival fashion ini memiliki konsep unik dan seru, karena memberikan wadah bagi para KOL untuk bisa menjual preloved items. "Sebagai perempuan, saya sangat senang bisa berbelanja barang-barang berkualitas dan bagus. Mulai dari koleksi baju-baju yang baru dipakai sesekali sampai yang belum pernah dipakai sama sekali," katanya.

Sementara Claudia Setyohadi, Fashion & Beauty Influencer yang mengaku dirinya adalah pendukung sustainable fashion mengajak semua untuk hadir, "Cos it’s THE BIGGEST KOL preloved market! Jadi, yuk bantu habiskan barang-barangku karena banyak banget yang masih bagus dan harganya terjun payung mulai Rp 50 ribuan saja!" Claudia mengatakan ia menawarkan berbagai produk mulai dari baju, sepatu, tas, makeup dan skincare dari brand lokal dan internasional.

