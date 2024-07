Ulang Tahun Berdekatan, Ini Gaya Nadiem Makarim dan Istri Pamer Kemesraan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim beberapa kali memamerkan rasa kasihnya kepada sang istri, Franka Makarim. Hal itu terlihat di beberapa unggahan media sosialnya, Instagram @nadiemmakarim. Yang terbaru adalah gayanya memberikan persembahan ucapan ulang tahun kepada Franka Makarim yang ulang tahun ke-39 pada Senin 8 Juli 2024.

Pada unggahannya yang dikolaborasikan dengan sang istri, Franka Makarim, Nadiem memamerkan beberapa fotonya berdua dengan Franka. Pada slide terakhir, Nadiem memamerkan papan bunga spesial untuk sang terkasih. "Happy Birthday ke-39 tahun Franka Makarim. Dari #1 Fans Bu Menteri, Nadiem Anwar Makarim. I Love You My Wiffy!" Begitu ucapan dalam karangan bunga sukacita tersebut.

Bunga ucapan selamat ulang tahun dari Nadiem Makarim untuk sang istri, Franka Franklin. Foto: Instagram/@nadiemmakarim.

Dalam keterangan foto, Nadiem menuliskan ucapan ulang tahunnya kepada Franka. "Terima kasih untuk selalu jadi rumah yang hangat dan menyenangkan selama ini. Juga untuk cinta dan inspirasimu yang tak pernah pudar untuk aku dan anak-anak. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertaimu. Salam sayang, #1 fan of Bu Menteri," tulis akun @nadiemmakarim.

Di kolom komentar, Franka pun mengomentari papan bunga spesial tersebut. "Bunga paling epic pagi ini. Thank you so much!!!" Tulis ibu dari tiga anak ini dengan menambahkan emoticon tertawa riang dan bentuk hati.

Ulang tahun pasangan ini hanya berselang empat hari. Nadiem genap berusia 40 tahun pada Kamis lalu, 4 Juli 2024. Franka juga menuliskan pesan romantis di laman Instagram. Franka mengunggah foto lawas bernuansa bold, sejoli ini tampi serasi mengenakan busana nuansa hitam. "Happiest birthday my love. Di mana pun kamu berada, bekerja, berkarya," tulis Franka.

Pemilik Tulola ini juga mengucapkan terima kasih untuk Nadiem karena telah memberikan yang terbaik untuk dia dan keluarga kecilnya. "Terima kasih karena selalu memberikan yang terbaik dengan apapun yang kamu punya - sepenuhnya. Untuk kita, untuk keluarga, untuk semua. You inspire me always, Nadiem," tulisnya.

Pesan cinta ulang tahun di atas pun disambut manis oleh Nadiem di kolom komentar. "Terima kasih, sayang. Kamu dan anak-anak adalah sumber kekuatanku," tulis Nadiem.

