5 Manfaat di Balik Menonton Film Horor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton film merupakan aktivitas yang sangat umum dilakukan banyak orang, terutama di masa-masa liburan ataupun pada saat memiliki waktu luang. Tidak banyak yang tahu, menonton film ternyata memiliki banyak dampak positif bagi tubuh kita. Beberapa penelitian bahkan menganggap menonton film sebagai salah satu bentuk olahraga.

Para ilmuwan dari University College London, Inggris, telah membuktikan bahwa menonton film dapat disamakan dengan latihan kardio ringan. Hal ini dikarenakan saat menonton film detak jantung akan terus meningkat yang membuat kesehatan otak juga meningkat. Kesehatan otak yang meningkat dapat ditandai dengan kemunculan fokus yang meningkat juga.

Baca juga: Manfaat Fisik dan Emosional Tertawa Saat Menonton Film Komedi

Salah satu genre film yang membuat jantung cukup berdebar adalah genre horor. Bagi beberapa orang, film horor sering kali dianggap dapat memicu kecemasan dan ketakutan berlebihan. Namun, salah satu studi mengungkapkan justru film horor dapat bermanfaat untuk kesehatan mental Anda.

Film horor justru bukan menciptakan ketakutan, melainkan melepaskan ketakutan tersebut. Hal ini dikatakan oleh Wes Craven dalam wawancara film dokumenter Fear in the Dark pada tahun 1991. Sutradara film A Nightmare on Elm Street dan Scream tersebut juga mengatakan bahwa penonton film horor dapat melepaskan ketegangan emosionalnya saat dihadapkan dengan hal-hal menakutkan.

Saat ini, sudut pandang terkait dengan film horor mulai bergeser ke arah yang lebih positif. Para ilmuwan yang sebelumnya meyakini film horor membawa kecemasan dan fantasi sadis menjadi meyakini bahwa film horor dapat meredakan kecemasan dan stres. Faktor yang memperkuat keyakinan tersebut adalah keaktifan penonton saat berhadapan dengan film ternyata membantu individu untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan nyata.

Berikut adalah beberapa manfaat lainnya dari menonton film horor:

1. Membangun Kreativitas

Adrenalin yang terbentuk saat menonton film horor akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter di otak. Selain itu, teka-teki yang ada dalam film horor akan membuat otak menganalisis dan berusaha menemukan solusi dari permasalahannya. Hal tersebut membuat otak semakin aktif dan berpikir secara kreatif.

2. Menurunkan Berat Badan

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menonton film secara umum dengan genre apa pun dapat dikategorikan sebagai kardio ringan oleh para ilmuwan dari University College London, Inggris. Khusus pada film horor, studi dari University of Westminster mengklaim bahwa ketegangan dalam film horor setara dengan angkat beban atau berolahraga karena detak jantung akan lebih meningkat.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Meredakan Stres

Pada umumnya menonton film adalah kegiatan untuk melepaskan beban dan menyegarkan pikiran yang kemudian berdampak sebagai pereda stres. Hal tersebut juga berlaku pada genre horor yang akan meningkatkan suasana hati dengan cara diberikan rasa takut.

4. Mengetahui Kadar Rasa Takut

Film horor juga dapat dikatakan sebagai wahana uji nyali bagi beberapa orang. Bagi sebagian orang, mengalahkan rasa takutnya dapat memberikan kepuasan sendiri. Selain itu, setiap orang juga akan mengetahui batas ketakutan yang dapat ditoleransi oleh dirinya.

5. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Ketegangan yang dimunculkan dalam adegan film horor akan membuat adrenalin meningkat. Hal ini juga akan berdampak pada sirkulasi darah dan jumlah sel darah putih dalam tubuh meningkat sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh.

THE TIMES | THE NEW YORK TIMES

Pilihan Editor: Alicia Witt, Pemeran di Film Longlegs Takut Nonton Filmnya Sendiri Karena Terlalu Ekstrem