Cara Melindungi Diri dari Corona B117, Mutasi dari Virus Corona

TEMPO.CO, Jakarta - Para peneliti menemukan mutasi virus corona bernama Corona B117 yang pertama kali muncul di Inggris. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengonfirmasi dua kasus Covid-19 dengan mutasi Corona B117 di Indonesia pada Selasa, 2 Maret 2021.

Mengutip ABC News, peneliti London School of Hygiene and Tropical Medicine menyatakan Corona B117 memiliki daya sebar yang lebih masif sehingga lebih rentan menular. Pakar virologi di University of Sydney, Eddie Holmes mengatakan Corona B117 juga memiliki tingkat replikasi yang tinggi dalam tubuh. "Artinya, ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk, mereka cenderung menyebarkan lebih banyak virus," ujarnya.

Cara melindungi diri dari Corona B117 tak berbeda dengan metode mencegah penyebaran Covid-19. Sebab itu, protokol kesehatan tetap harus ditegakkan. Selalu pakai masker saat keluar rumah atau merasa kurang enak badan. Masker yang digunakan juga minimal dua hingga tiga lapis.

Tetap rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama sekurangnyaa 20 detik. Sedia selalu hand sanitizer saat keluar rumah untuk membersikan tangan dengan cara yang praktis. Menjaga jarak sekitar 1,8 meter dari orang lain di sekitar, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Pelajaran penting tentang virus selama pandemi Covid-19 masih berlaku," kata Dekan Brown University School of Public Health, Ashish K. Jha, seperti dikutip dari The New York Times. "Jangan sampai lengah protokol kesehatan saat asyik bersama teman atau makan di tempat umum."

