Diet dengan Jeruk Nipis, Begini Caranya

TEMPO.CO, Jakarta - Menggunakan jeruk nipis sebagai pilihan lain obat diet sangat lah membantu menaikkan metabolisme tubuh. Sehingga lemak dapat terbakar lebih cepat dan berat badan tidak gampang naik.

Jeruk nipis mengandung asam sitrat yang bermanfaat dapat meningkatkan metabolisme dan membantu mengurangi lemak pada tubuh. Rasa asam yang sangat kuat pada jeruk nipis juga membuat buat buah sitrus ini dapat ini dapat membantu air liur serta metabolisme di dalam usus untuk lebih cepat mencerna makanan.

Tetapi mengonsumsi jeruk nipis tanpa diimbangi pola hidup sehat, tidak akan mampu membantu menurunkan berat badan. Selain mengonsumsi jeruk nipis, anda juga harus mengimbangi dengan menjaga pola makan, berolahraga serta tidak membiarkan dirinya stres.

Sebuah penelitian pada journal of the American College of Nutrition tahun 2005 menunjukkan bahwa zat-zat yang terkandung dalam jeruk nipis dapat membakar lemak sehingga 30 persen lebih banyak ketika sedang beraktivitas dan dan berolahraga.

Diet menggunakan jeruk nipis dapat membentuk tubuh dan menghancurkan kemak, selain itu diet ini juga di anggap sebagai cara alami menurunkan berat badan tanpa harus meminum obat.

Untuk mendapat efek penurun berat badan, anda dapat mengonsumsi jeruk nipis dengan cara, memeras dan mencampurnya dengan air hangat, diminum 30 menit sebelum makan.

Bisa juga dengan memeras dan mencampuirkannya dengan air hangat, untuk diminum pada pagi hari agar metabolisme tubuh dapat berjalan lebih aktif, sehingga lemak akan cepat terbakar.

Selanjutnya dengan memotong dan mengisapnya seperti makan jeruk pada umumnya. Lakukan ini 30 menit sebelum makan. Kamu bisa mencobanya bila lidah anda cukup tahan terhadap rasa asam.

Meskipun diet menggunakan jeruk nipis cukup efektif, tapi Anda juga perlu memahami beberapa hal, misalnya jika merasa keluhan saat melakukan diet menggunakan jeruk nipis. Sebaiknya hal itu dihentikan, karena jika diteruskan maka bisa jadi itu akan membahayakan.

ASMA AMIRAH