Nutrisi Air Kelapa Muda dan Apa Saja Manfaatnya buat Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Selama pandemi Covid-19 banyak mitos dan fakta seputar air kelapa muda. Ada yang bilang minum air kelapa setelah vaksinasi akan menghilangkan khasiat vaksin, ada juga informasi kalau Covid-19 akan keok jika orang yang terinfeksi minum air kelapa muda. Itu semua hoax.

Sebelum termakan informasi yang keliru, sebaiknya kita mengetahui apa saja kandungan nutrisi air kelapa muda, apa manfaat air kelapa, dan berapa takaran yang tepat mengkonsumsinya.

Pakar farmakologi dari Universitas Indonesia, Purwantyastuti mengatakan air kelapa adalah minuman yang telah dikonsumsi sejak dulu di Indonesia. Air kelapa memiliki cita rasa yang enak, menyegarkan, dan ternyata dan bermanfaat bagi tubuh. "Khasiat utama air kelapa adalah mengatasi dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh," kata Purwantyastuti dalam keterangan tertulis, Kamis 19 Agustus 2021.

Di dalam tubuh, air kelapa dan cairan tubuh lainnya menjadi bagian dari darah yang berfungsi membawa oksigen ke sel-sel tubuh. Inilah yang diperlukan oleh sistem kekebalan dan sistem-sistem lainnya agar berfungsi dengan baik. Cairan yang cukup di dalam tubuh juga berguna untuk menghilangkan racun.

Air kelapa muda isinya tentu tidak sama antara satu butir dengan lainnya. Namun demikian, menurut Purwantyastuti, rata-rata isinya sekitar 100 cc. Dalam 200 cc air kelapa umumnya mengandung karbohidrat sekitar 7,5 gram, protein sekitar 1,5 - 2 gram, lemak 0,5 gram. Dan kandungan energinya 20-30 Kcal per 100 cc.

Ada pula kandungan mineral alami, seperti kalium dengan kadar 5-13 persen dari kebutuhan per hari per gelas, natrium dengan kadar 7-11 persen, magnesium 7-14 persen, Mangan 7 persen, kalsium 2-4 persen. Ada pula selenium dan zinc dengan kadar masing-masing sekitar 1 persen dari kebutuhan harian per gelas. Vitamin C sekitar 3 persen, vitamin B 1- 5 persen.

Purwantyastuti menjelaskan, air kelapa merupakan minuman yang baik untuk memulihkan hidrasi dan mengisi kembali elektrolit yang hilang setelah berolahraga atau ketika diare. Elektrolit adalah mineral yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Beberapa elektrolit vital adalah kalium, magnesium, natrium, dan kalsium. Semua terkandung dalam air kelapa. Air kelapa alami juga rendah kalori dan karbohidrat. Lebih segar jika diminum langsung dari buahnya.

Kendati memiliki banyak khasiat, tidak disarankan minum air kelapa muda secara berlebihan, apalagi sampai mengganti minum air mineral dengan air kelapa sepenuhnya. Purwantyastuti menyarankan minum air kelapa cukup satu atau dua gelas sehari. Jika terlalu banyak, kandungan kaliumnya berpotensi mengganggu kerja jantung. "Selama tidak berlebihan, minum air kelapa muda tidak akan menimbulkan masalah kesehatan," ujarnya.

