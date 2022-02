Macam Vitamin yang Dianjurkan untuk Kekebalan Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Melonjaknya kasus Covid-19 dan merebaknya varian Omicron di Indonesia membuat orang mulai mencari vitamin atau suplemen yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Profesor dan ahli gizi di Etetika, Catrina Palacios, merekomendasikan vitamin dan makanan yang dapat dikonsumsi agar tubuh senantiasa kuat dan terlindungi dari Covid-19.

Palacios berpendapat apabila orang mengonsumsi suplemen dan makanan yang kaya vitamin dan mineral tertentu dapat meningkatkan kekebalan tubuh.

"Jika sistem kekebalan tubuh bekerja dengan sangat baik, kita tidak akan terinfeksi,” katanya, seperti dikutip Fiunews.

Secara umum, dia menuturkan nutrisi dapat mempengaruhi kekebalan tubuh. Selain itu, tubuh membutuhkan enzim dan banyak vitamin serta mineral untuk membantu enzim bekerja lebih baik. Dengan menggandeng ahli gizi dan kesehatan internasional, Palacios membagikan macam vitamin yang dapat dikonsumsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh selama pandemi Covid-19 yang diterbitkan dalam jurnal resmi Latin American Society of Nutrition (SLAN).

Vitamin C

Vitamin C diklaim sebagai sumber utama untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Palacios menyatakan vitamin C sangat penting untuk kesehatan leukosit, sejenis sel darah putih yang membantu melawan infeksi. Ia juga menyarankan orang dewasa minum suplemen vitamin C 1000 mg dua kali setiap hari. Adapun, buah yang mengandung vitamin C seperti jeruk, dan buah sitrus lain termasuk jeruk bali, stroberi, tomat, dan kranberi.

Vitamin D

Vitamin ini memang bisa didapatkan tanpa harus mengonsumsi sesuatu, dengan berjemur di bawah sinar matahari. Meski begitu, mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D juga sangat perlu agar lebih cepat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Faktanya, sebuah penelitian menunjukkan orang yang kekurangan vitamin D berisiko lebih tinggi terinfeksi Covid-19 . Palacios merekomendasikan asupan vitamin D dengan makan ikan dan makanan lain yang diperkaya vitamin. Bagi yang kekurangan vitamin D dapat segera konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk dosis suplemen yang tepat.

Zinc

Seperti diketahui, seng atau zinc merupakan salah satu mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Palacios mengatakan zinc sangat penting untuk perkembangan normal dan fungsi sel yang memediasi sistem kekebalan tubuh. Dia menambahkan penelitiannya menunjukkan peningkatan konsentrasi seng dapat menghambat replikasi virus seperti polio dan corona, ia merekomendasikan untuk orang dewasa mengonsumsi suplemen zinc 40 mg atau kurang sekali sehari.

