Genre Fotografi Maternity dan Newborn Baby yang Sedang Marak

TEMPO.CO, Jakarta - Genre maternity merupakan genre fotografi yang lebih mengeksplor tentang kecantikan seorang ibu hamil, untuk bisa mendapatkan momen yang menarik dan langka.

Sedangkan dari situs jsp.co.id disebutkan newborn photography adalah aliran fotografi yang mengeksplor momen tertentu dari seorang bayi yang cukup menarik dengan menggunakan banyak properti dan kostum.

Untuk mendapatkan eksplorasi kecantikan dari seorang ibu hamil yang menarik, seorang fotografer maternity harus bisa berusaha dengan mencoba beberapa angle foto ibu hamil. Untuk genre ini, waktu paling tepat bgai seorang ibu hamil untuk bisa melakukan pemotretan ialah pada usia kehamilan 8-8,5 bulan.

Kemudian tentang newborn photography sebenarnya mirip dengan baby photography. Namun yang membedakannya adalah dari segi umur pengambilan dan stylingnya yang out of the box. Selain itu, newborn photography biasanya membawa sebuah suasana surreal dengan banyak property serta kostum menggemaskan untuk bayi mungil yang baru saja lahir tersebut.

Dari situs kagama.co disebutkan juga ada tiga prinsip utama dalam new born baby photography menurut Founder Photo Talk Studio, Yudi Wasisto yakni safety, comfortable, dan higyenic.

Sebelum memotret dengan menggunakan properti pendukung, fotografer harus memahami properti yang disiapkan harus aman, bertekstur lembut, nyaman, dan bersih.

Untuk mengatur pose bayi, bisa dibantu dengan teknik bedong tiga lapis kain agar bayi bisa duduk. Namun bila diperlukan, fotografer bisa menggunakan properti tambahan yang bersih dan tidak keras untuk mengganjal bayi tetap tegak dan stabil.

Untuk pengaturan cahaya juga disarankan untuk menggunakan satu lampu saja. Jika ingin menggunakan flash light, sebaiknya gunakan lampu flash light yang cahayanya tidak mengenai langsung ke bayi.

Agar pemotretan berjalan lancar, momen yang paling pas adalah ketika bayi tertidur pulas dan kedaan sekitar terhindar dari kebisingan atau mengaktifkan wet sounds effect agar bayi tetap tertidur.

TEGUH ARIF ROMADHON

