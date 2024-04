Memahami Pentingnya Kesetaraan Lewat Lomba Lari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memahami nilai kesetaraan bisa dilakukan dengan banyak cara. Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) bersama dengan Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Jakarta mengingatkan masyarakat soal isu kesetaraan melalui lomba lari bertajuk 'Run for Equality'. Kegiatan yang berlangsung di Spark, Jakarta Pusat pada Minggu 28 April 2024 itu, diikuti lebih dari seribu peserta. Beberapa di antara peserta tersebut adalah kelompok disabilitas.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti, menyampaikan bahwa Run for Equality 2024 mengangkat tema Unleash Your Inner Superhero. "Kami tidak hanya ingin mengajak masyarakat untuk lari gembira sejauh 2,3 kilometer dan 5,6 kilometer, tapi juga untuk bersama-sama memahami pentingnya kesetaraan bagi semua," katanya dalam konferensi pers Run for Equality pada 28 April 2024 di Jakarta.

Tempo mengikuti kegiatan lari Run For Equality ini untuk kategori 5,6 kilometer. Pada awalnya, anak-anak disabilitas yang beberapa di antaranya menggunakan kursi roda diminta untuk melewati garis start duluan. Para pendamping mereka dengan semangat mendorong anak-anak itu untuk melaju sejauh 2,3 kilometer dari kawasan parkir SPARK. Setelah itu mereka pun menikmati berbagai hiburan yang disediakan, dari mulai musik hingga kreasi dari anak-anak disabilitas.

Tema Unleash Your Inner Superhero diusung untuk menegaskan bahwa semua bisa menjadi pahlawan, terutama untuk dirinya sendiri. Salah satu caranya adalah dengan berani bermimpi dan mencoba, karena halangan terbesar untuk mencapai cita-cita biasanya adalah keraguan diri, bukan kondisi fisik.

Dini mengatakan timnya ingin mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya mewujudkan inklusivitas dan kesetaraan, karena kita semua memiliki peran untuk mencapainya. "Run for Equality kali ini juga menjadi salah satu kegiatan amal yang melibatkan berbagai pihak, korporasi, civil society organisations, figur publik, dan masyarakat luas agar terus termotivasi dan mendukung kinerja kami dalam memperjuangkan hak anak, kaum muda, perempuan, dan kelompok disabilitas di berbagai penjuru di Indonesia,” kata Dini.

Sejalan dengan Dini, Ketua YPAC Jakarta, Kumala Insiwi Suryo, mengatakan Run for Equality 2024 menjadi ruang untuk semakin membuka kesempatan dan akses yang lebih luas serta inklusif bagi kelompok disabilitas. "Harapan kami kegiatan ini menjadi babak baru dalam mewujudkan kesetaraan terutama bagi kelompok disabilitas. Run for Equality juga menegaskan bahwa semua orang dapat terlibat tanpa terkecuali,” kata Kumala.

Sinergi antara Plan Indonesia dengan berbagai mitra korporasi, civil society organisations, serta berbagai figur publik membuktikan bahwa kemitraan merupakan kunci dalam upaya mencapai inklusivitas dan kesetaraan. UNIQLO ikut menjadi salah satu sponsor kegiatan ini. "Kami sangat gembira dapat ikut serta merayakan kesetaraan bersama Plan Indonesia dan YPAC Jakarta dalam Run for Equality 2024. Kami percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan berkreasi,” kata Irma Yunita selaku Corporate Affairs Director PT. Fast Retailing Indonesia (UNIQLO).

Ritsuo Fukadai selaku Direktur Utama J Trust Bank, sebagai mitra korporasi yang turut mendukung Run for Equality 2024, mengapresiasi segala upaya kerja sama lintas sektor dalam mengarusutamakan kehidupan yang inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas. Melalui acara ini mengukuhkan komitmen J Trust Bank sebagai lembaga keuangan yang mendukung dan mengedepankan nilai kesetaraan.

Aktor Chicco Jerikho yang turut berpartisipasi dengan mendampingi salah satu anak disabilitas berlari menyampaikan, gelaran ini menjadi momen spesial baginya karena dapat mendukung terwujudnya kesempatan serta akses setara bagi semua. "Saya sangat senang bisa ikut mewujudkan dan merayakan kesetaraan. Run for Equality 2024 menjadi bukti bahwa bersama-sama kita bisa mendorong kesetaraan dan membuktikan bahwa setiap individu termasuk anak-anak disabilitas ini memiliki inner superhero dalam diri mereka sendiri," ucapnya.

Ghaniya (14 tahun), pelajar SLB D-D1 YPAC Jakarta yang juga mengikuti Run for Equality 2024 mengatakan, “Partisipasi kami dalam Run for Equality sangat menggembirakan. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk membuktikan bahwa meskipun kami memiliki perbedaan, kami tetap mampu berpartisipasi secara aktif,” katanya.

Tidak hanya demi mendorong kesetaraan bagi anak-anak terutama kelompok disabilitas, kampanye Run for Equality juga menjadi ajang untuk mengampanyekan gaya hidup sehat melalui berlari bagi remaja dan kaum muda yang menjadi fokus program Young Health Programme (YHP) oleh Plan Indonesia, melalui kerja sama dengan AstraZeneca. Setidaknya 200 remaja dan kaum muda yang juga merupakan peer educator program YHP turut berlari dan meramaikan acara.

