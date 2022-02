Kenali 5 Jenis Sistem Bisnis Waralaba yang Dapat Dikembangkan

Pegawai (kiri) melayani pembeli roti dan kue di toko kue Maison Weiner, Jakarta, 1 Agustus 2020. Bagi Heru dengan memegang moto taste like grandma used to bake, rasanya seperti oma bikin dulu, menjadi kunci untuk tetap mempertahankan rasa dan kualitas. Heru menyakini bahwa usaha toko kue dan roti tidak akan pernah surut, meskipun banyak toko dan waralaba yang membuka cabang di mana-mana, kue dan roti tetap memiliki penggemarnya. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar