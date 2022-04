Azka Corbuzier Kekar Sejak Remaja, Cek Apa Saja Olahraga Dia

TEMPO.CO, Jakarta - Publik memberi perhatian lebih kepada Azka Corbuzier saat dia mengalahkan Vicky Prasetyo dalam pertandingan tinju pada akhir Maret 2022. Banyak yang mengagumi bagaimana Azka tumbuh menjadi remaja yang sehat, kekar, menekuni berbagai olahraga, hingga sikap dia yang santun kepada siapa saja.

Dalam berbagai kesempatan, Deddy Corbuzier mengatakan Azka sudah menekuni olahraga sejak usia tujuh tahun. Berbagai jenis olahraga sudah dia lakoni, mulai dari seni bela diri, tinju, sampai menembak.

Berikut ini olahraga yang dijalani Azka Corbuzier yang bisa menjadi referensi olahraga untukmu.

Tinju

Azka Corbuzier, 15 tahun, kerap membagikan foto atau video saat dia berlatih tinju. Deddy Corbuzier mengatakan menyewa pelatih profesional supaya anaknya dapat berlatih tinju dengan baik. Proses latihan selama bertahun-tahun ini terbukti dalam aksi Azka Corbuzier saat berada satu ring dengan Vicky Prasetyo. Dia melancarkan berbagai strategi serangan dan mampu mempertahankan stamina sampai pertandingan selesai. Meski begitu, Azka tidak meremehkan kemampuan Vicky Prasetyo dalam olahraga tinju.

Azka Corbuzier menang melawan Vicky Prasetyo. Foto: Instagram Kalina Ocktaranny.

Seni bela diri modern yang berasal dari Korea Selatan ini memang populer, dan Azka Corbuzier turut mendalaminya. Sama seperti pencak silat, olahraga Taekwondo juga memiliki beberapa tingkatan yang disebut sebagai "sabuk" untuk menandai level yang rendah sampai tinggi.

Menembak

"My father never taught me how to dance or sing, but at least he taught me this. (Ayahku tak pernah mengajarkanku bagaimana bernyanyi atau menari, tetapi setidaknya dia mengajarkanku ini)," tulis Azka Corbuzier menyertai keterangan foto yang menunjukkan dia sedang menembak. Menembak merupakan salah satu olahraga yang berfungsi untuk melatih konsentrasi dan pengendalian diri. Ini merupakan jenis olahraga kompetitif yang melibatkan tes kemahiran, yang meliputi akurasi dan kecepatan, dengan menggunakan berbagai jenis senjata, seperti senjata api atau senapan angin.

Azka Corbuzier pernah mengunggah foto dia sedang berada di belakang papan catur lengkap dengan bidaknya. "I’m a professional... trust me," tulis Azka Corbuzier di akun Instagramnya pada 22 Maret 2021. Pada hari yang sama, Deddy Corbuzier menyiarkan secara langsung pertandingan catur antara Dewa Kipas melawan World Grand Master Irene Iskandar di YouTube. Kendati tidak banyak mengandalkan kekuatan fisik seperti kebanyakan olahraga lainnya, catur mengutamakan strategi atau taktik.

Berlatih di pusat kebugaran

Azka Corbuzier sering berlatih kebugaran di gym milik ayahnya, Osbond Gym Corbuzier. Dia menggunakan berbagai peralatan olahraga, termasuk angkat beban. Azka menunjukkan berapa saja bobot dumbell yang dia genggam, mulai dari belasan sampai puluhan kilogram.

