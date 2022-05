Mengapa Terlalu Banyak Mengonsumsi Garam Berisiko Kelebihan Cairan Tubuh?

TEMPO.CO, Jakarta - Tubuh manusia membutuhkan cairan. Mengutip laman Stikes Adi Husada, konsumsi air setidaknya 2,5 liter per hari. Hal itu menyesuaikan juga usia, aktivitas, cuaca, dan kondisi kesehatan. Jika kekurangan atau kelebihan cairan tubuh, maka ketakseimbangan bisa berakibat gangguan kesehatan

Mengutip Healthline, kelebihan cairan tubuh atau hipervolemia bisa memperlambat proses penyembuhan luka, kerusakan jaringan, penurunan fungsi usus, pembengkakan jaringan jantung. Biasanya kondisi hipervolemia tersebab cairan tertahan akibat natrium atau garam yang tinggi dalam tubuh.

Mengonsumsi terlalu banyak natrium menyebabkan tubuh menahan air. Kondisi ini menyebabkan hipervolemia ringan dan kembung. Banyak orang yang memiliki riwayat gagal jantung kongestif, gangguan kesehatan ginjal dan hati disarankan untuk diet rendah garam untuk meminimalkan hipervolemia.

Penyebab kelebihan cairan

Gagal ginjal

Mengutip Medical News Today, ginjal merupakan organ tubuh yang mengatur jumlah natrium dan cairan dalam tubuh. Jika fungsi ginjal tergangguakan memunculkan risiko hypervolemia. Merujuk jurnal Fluid Overload in the ICU: Evaluation and Management kebanyakan pasien hipervolemia memiliki masalah berat ginjal.

Gagal jantung kongestif

Kondisi gagal jantung kongestif tak bisa memompa cukup darah ke seluruh tubuh. Penurunan kemampuan jantung memompa darah mengakibatkan kinerja ginjal tak maksimal. Kondisi itu berakibat cairan yang seharusnya dikeluarkan menjadi tertahan.

Sirosis hati

Hipervolemia juga tersebab organ hati tak bisa memproses nutrisi dan menyaring racun. Kondisi itu berakibat penyimpanan cairan terus-menerus di perut. Mengutip publikasi dalam Nephrology Secrets, hipervolemia selain pasien gagal jantung juga dialami orang yang dalam kondisi sirosis hati.

Kebanyakan mengonsumsi garam

Menurut American Heart Association, asupan garam yang berlebihan menyebabkan tubuh menahan air yang berakibat hipervolemia ringan. Pasien gagal jantung, gagal ginjal, dan liver juga dianjurkan untuk mengurangi konsumsi garam.

