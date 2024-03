Berapa Banyak Natrium alias Garam yang Dibutuhkan Tubuh Saban Hari?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Natrium alias sering dikenal garam, akan merusak tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan, akan tetapi kandungan ini nyatanya pun dibutuhkan untuk tubuh. Tanpa natrium, tubuh tidak akan bisa bertahan hidup.

Dilansir dari cnalifestyle, penduduk Amerika Serikat diberi batasan untuk mengonsumsi garam perharinya. Sekitar 95 persen pria dan 77 persen wanita mengonsumsi lebih dari 2.300 miligram garam perhari. Ini direkomendasikan langsung oleh pejabat kesehatannya.

Lalu berapa banyak idealnya tubuh mengonsumsi natrium untuk tubuh?

Menurut pedoman diet AS , orang dewasa tidak boleh mengonsumsi lebih dari 2.300 miligram – setara dengan sekitar satu sendok teh garam meja – per hari. Organisasi Kesehatan Dunia dan Masyarakat Hipertensi Internasional memiliki batas yang sedikit lebih rendah yaitu tidak lebih dari 2.000 miligram per hari.

Dan American Heart Association mengatakan bahwa meskipun tidak lebih dari 2.300 miligram per hari adalah target yang baik, lebih baik lagi menghindari melebihi 1.500 miligram per hari, terutama jika Anda sudah memiliki tekanan darah tinggi.

Namun tidak semua ahli setuju. Dalam beberapa penelitian yang diterbitkan sekitar sepuluh tahun terakhir, misalnya, para peneliti melaporkan bahwa hanya orang yang mengonsumsi lebih banyak natrium – sekitar 5.000 miligram per hari – yang memiliki risiko lebih besar terkena penyakit jantung atau kematian dini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pedoman natrium yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan di seluruh dunia terlalu ketat, kata Dr Martin O'Donnell, seorang profesor kedokteran neurovaskular di Universitas Galway di Irlandia.

Dalam analisis tahun 2022 , Dr Hu dan rekan-rekannya mengumpulkan hasil penelitian yang menggunakan metode yang lebih teliti. Di antara 10.700 orang dewasa yang dipantau selama hampir sembilan tahun, sebagian besar mengonsumsi antara 2.250 dan 5.250 miligram per hari. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi natrium dalam jumlah paling sedikit memiliki risiko penyakit kardiovaskular paling rendah. Dan ketika konsumsi natrium meningkat, risiko kardiovaskular juga meningkat, sebuah temuan yang mendukung pedoman AS.

Perdebatan tentang natrium menggambarkan banyak tantangan penelitian nutrisi, kata Dr Appel. Uji coba nutrisi dalam skala besar jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan uji coba obat dalam skala besar, katanya, terutama ketika mempertimbangkan risiko kesehatan jangka panjang seperti serangan jantung dan stroke. Sebaliknya, peneliti nutrisi sering kali mengandalkan desain penelitian yang hanya menunjukkan hubungan antara pola makan tertentu dan kesehatan, dan hasil yang bertentangan sering terjadi.

Asupan Referensi Diet AS menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menetapkan Tunjangan Diet yang Direkomendasikan atau tingkat toksik natrium (selain risiko penyakit kronis). Oleh karena itu, Tingkat Asupan Atas yang Dapat Ditoleransi (UL) belum ditetapkan; UL adalah asupan harian maksimum yang tidak menimbulkan efek berbahaya pada kesehatan.

Pedoman Asupan Natrium yang Cukup (AI) ditetapkan berdasarkan tingkat asupan natrium terendah yang digunakan dalam uji coba terkontrol secara acak yang tidak menunjukkan kekurangan tetapi juga memungkinkan asupan makanan bergizi yang secara alami mengandung garam cukup. Untuk pria dan wanita berusia 14 tahun ke atas serta wanita hamil, AI-nya adalah 1.500 miligram per hari.

