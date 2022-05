Manfaat Rajin Minum Jus Tomat, Risiko Kanker pun Menurun

TEMPO.CO, Jakarta - Jus tomat bisa menjadi alternatif minuman segar dan juga menyelamatkan hidup. Pasalnya, salah satu nutrisi dalam jus tomat telah terbukti membantu mencegah kanker.

Dilansir dari Eat This Not That, kanker merupakan penyebab kematian kedua di Amerika Serikat. Kanker adalah penyakit di mana sel-sel tubuh yang abnormal membelah dan menghancurkan jaringan tubuh, termasuk salah satu penyakit yang paling mengancam jiwa.

Meskipun kanker terkadang dapat terjadi secara acak, ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk membantu mencegahnya. Menghindari asap rokok dan memakai tabir surya adalah dua cara terbaik dan paling sederhana untuk mencegah jenis kanker tertentu. Tetapi, cara lain yang sederhana adalah minum jus tomat.

Tomat mengandung likopen, yang selain kemampuannya membantu kesehatan tulang dan tekanan darah, juga dikaitkan dengan membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker, termasuk kanker prostat. Jus tomat adalah sumber yang sangat kaya karotenoid dan likopen.

Nutrisi ini memberi tomat warna merah cerah, bertindak sebagai antioksidan kuat, dan juga telah ditunjukkan dalam beberapa penelitian dapat mengurangi peradangan dan risiko beberapa jenis kanker. Likopen tidak hanya membantu mencegah jenis kanker tertentu tetapi satu penelitian di Brasil bahkan menemukan likopen efektif membunuh sel kanker prostat.

Hasil serupa ditemukan dalam penelitian dari di sekolah kedokteran Universitas Katolik, Roma, yang menyebutkan likopen dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker pada manusia. Studi ini mengamati pasien yang didiagnosis dengan berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara, prostat, perut, usus besar, dan mulut.

Penemuan ini tidak berarti pasien kanker harus melepaskan pengobatan dan hanya minum jus tomat. Akan sangat membantu untuk mengetahui likopen yang ditemukan di dalamnya, tomat dan produk tomat, termasuk jus tomat, adalah cara yang ampuh untuk membantu pencegahan kanker.

Likopen yang ditemukan dalam tomat lebih kuat dalam bentuk terkonsentrasi dan dimasak, seperti jus tomat, yang menyediakan 23 miligram likopen per 8 ons gelas. Cara terbaik untuk mendapatkan manfaat nutrisi paling banyak adalah dari minum jus. Dengan meminum jus segar, Anda mengonsumsi minuman yang tidak mengandung gula berlebih, yang biasanya ditemukan dalam jus kemasan yang tersedia di toko.

