7 Bahaya Sering Mengonsumsi Makanan Asin

TEMPO.CO, Jakarta - Rasa asin pada makanan cepat saji maupun keripik kentang membuat siapa saja ketagihan untuk terus mengonsumsinya. Meski memuaskan lidah, makanan jenis ini jika dikonsumsi berlebihan akan berdampak negatif pada kesehatan tubuh, termasuk juga otak.

Menurut The American Heart Association, orang dewasa dianjurkan untuk tidak mengonsumsi sodium lebih dari 2.300 miligram per hari. Idealnya tak boleh lebih dari 1.500 miligram per hari. Asupan sodium melalui garam berdampak pada risiko kesehatan tubuh.

Dilansir dari Eatthis, berikut tujuh efek negatif pada kesehatan jika terus menerus atau keseringan mengonsumsi makanan asin:

1. Berpotensi menimbulkan tekanan darah tinggi

Mengonsumsi asupan tinggi natrium dikaitkan dengan risiko tekanan darah tinggi. Walaupun efeknya tidak terasa langsung dan cepat, Anda bisa merasakan ini di kemudian hari bila tidak mengurangi makanan asin dan tentunya mengembangkan hipertensi.

Selain hipertensi, penyakit stroke, gagal jantung, kanker perut, dan penyakit ginjal juga telah dikaitkan dengan asupan garam berlebihan. Jadi, mengurangi konsumsi garam juga membantu menghindari diri dari risiko mengembangkan salah satu dari kondisi ini.

2. Minum lebih sedikit air

Saat makan makanan gurih biasanya orang akan merasa haus dan kemudian minum banyak air. Ini karena kandungan garam dalam makanan. Namun, kalau Anda makan makanan asin terlalu banyak, Anda justru akan cenderung minum lebih sedikit.

Menurut studi panjang tentang keseimbangan sodium di The Journal Clinical Investigation, dengan peserta pria diamati pada 2009 - 2011, hasilnya berbeda. Makin banyak garam dikonsumsi, makin sedikit air yang diminum.

Hal ini karena tubuh mereka menyimpan dan memproduksi lebih banyak air. Untuk itu tubuh perlu lebih banyak energi dan bahan bakar yang didapat dari makanan yang bisa memicu orang makan lebih banyak.

3. Perut kembung

Bukan hanya rasa haus, konsumsi makanan asin setiap hari juga bisa membuat perut begah, kembung, dan tidak nyaman. Hal ini terjadi karena tubuh menahan air. Dalam studi yang dimuat di The American Journal of Gastroenterology mendapati perut kembung banyak dialami oleh mereka yang mengonsumsi makanan tinggi sodium.

Perut kembung bisa menyebabkan rasa nyeri dan perut sakit. Jadi, sebaiknya hindari mengonsumsi makanan asin tiap hari. Atau batasi konsumsinya, baik frekuensinya maupun jumlahnya.

4. Berat badan bertambah

Rasa gurih dan renyah makanan akan membuat orang ketagihan dan sulit berhenti. Apalagi kalau berupa camilan kering seperti keripik. Kesimpulannya, banyak mengonsumsi makanan asin akan membuat berat badan kita cenderung bertambah.

Peneliti di Deakin University mendapati bahwa konsumsi makanan dengan garam berlebihan justru makin membuat orang lapar. Mereka jadi menyantap lebih banyak lagi makanan gurih dan sulit berhenti yang bisa berdampak kenaikan berat badan.

5. Jerawat

Banyak ahli nutrisi menyebutkan jika makanan dan minuman bisa memicu munculnya jerawat dan masalah kulit. Hal ini juga berlaku untuk konsumsi makanan gurih dan asin.

Sebuah studi yang diikuti oleh 200 peserta mendapatkan bahwa mereka yang mengonsumsi makanan asin mengalami jerawatan. Sedangkan mereka yang mengonsumsi makanan rendah sodium tidak jerawatan.

6. Sakit kepala

Rasa pusing atau sakit kepala juga bisa dialami oleh mereka yang terlalu sering mengonsumsi makanan gurih atau asin. Sebuah studi yang diterbitkan di jurnal BMJ menyebutkan penelitian terhadap 400 orang. Mereka yang mengonsumsi makanan tinggi sodium sepertiga lebih mengalami sakit kepala dibandingkan mereka yang makan makanan rendah sodium.

Sedangkan studi lainnya menyebutkan pengurangan konsumsi garam bisa mengurangi jumlah peserta yang sakit kepala. Penelitian ini melibatkan pasien lanjut usia dengan hipertensi.

7. Ruas jari bengkak

Konsumsi banyak sodium melalui makanan asin dan gurih bukan hanya membuat perut kembung. Namun juga bisa membuat ruas-ruas jari membengkak atau membesar.

Hal ini karena kandungan garam dalam aliran darah. Tubuh akan menahan air jika tak semua sodium dikeluarkan lewat urine melalui ginjal. Dampaknya, ruas-ruas atau persendian.

IDRIS BOUFAKAR

