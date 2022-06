Diperingati Hari Ini, Kilas Balik Hari Donor Darah Sedunia

TEMPO.CO, Jakarta -Setiap 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Momentum ini merupakan wujud peningkatan kesadaran global akan kebutuhan darah dan produk darah yang aman untuk transfusi.

Mengutip who.int, Hari Donor Darah Sedunia pada 2022 ini mengangkat tema yang bertajuk "Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives" atau “Donor darah sebagai tindakan solidaritas dan wujud penyelamatan nyawa sesama.”

Dilansir dari mediacenter.riau.go.id, peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dilaksanakan pada 2004.

Lalu, Majelis Kesehatan Dunia menetapkan momentum tersebut sebagai acara global tahunan ke-58 pada 2005.

Penetapan Hari Donor Darah Sedunia didasarkan atas kesepakatan bersama oleh beberapa organisasi, seperti World Health Organization (WHO), Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Organisasi Donor Darah, dan Perhimpunan Internasional Transfusi Darah.

Pemilihan 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia karena tanggal tersebut merupakan hari lahir Karl Landsteiner (1868-1943), seorang ahli biologi dan dokter asal Austria yang merupakan ‘pendiri’ transfusi darah modern.

Karl Landsteiner juga merupakan sosok yang menemukan golongan darah ABO dan mengembagkan sistem klasifikasi golongan darah modern.

Selanjutnya, pada 1937, Karl Landsteiner bersama dengan Alexander S. Weiner, faktor Rhesus, berhasil mengidentifikasi penemuan tersebut sehingga memungkinkan dokter untuk melakukan transfusi darah tanpa membahayakan nyawa pasien.

Pelaksanaan peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2022 ini sendiri akan berlangsung di Mexico City, Meksiko, pada 14 Juni 2022 .

Tujuan utama penetapan Hari Donor Sedunia guna meningkatkan kesadaran lebih luas mengenai urgensi ketersediaan dan penggunaan darah dan produk darah yang aman.

Perayaan Hari Donor Darah Sedunia juga wujud apresiasi kepada pendonor darah yang ikut serta menyelamatkan nyawa banyak orang melalui donor darahnya sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat luas.

NAOMY A. NUGRAHENI

