80 Tebak-tebakan Lucu yang Menghibur untuk Isi Waktu Luang

TEMPO.CO, Jakarta - Tebak-tebakan lucu menjadi topik yang menarik dipilih ketika berkumpul dengan orang terdekat. Tebak-tebakan lucu juga berguna sebagai pencair suasana. Ada berbagai jenis tebak-tebakan mulai dari tebak-tebakan yang bikin ngakak, bikin kesal, hingga bikin salting atau salah tingkah. Cocok banget buat pengisi kesunyian saat berkumpul bareng teman, keuarga, atau pasangan.

Tebak-tebakan Lucu

Bermain tebak-tebakan tentu lebih nyaman dilakukan saat waktu luang bersama teman atau keluarga. Meski terkesan sederhana, permainan tebak-tebakan bisa menghilangkan stres dari rutinitas kesibukan sehari- hari. Nah, berikut ada tebakan-tebakan yang bisa dijadikan bahan permainan untuk mengisi waktu luang.

Tebak-tebakan lucu bikin ngakak

1. Daun apa yang enggak pernah gugur?

Jawaban: Daun telinga.

2. Kenapa matahari tenggelam?

Jawaban: Karena enggak bisa berenang.

3. Pintu apa yang kalau didorong 10 orang tetap enggak kebuka?

Jawaban: Pintu yang ada tulisannya “tarik”.

4. Apa yang ada di depan mata, tapi enggak pernah kelihatan?

Jawaban: Bulu mata.

5. Kecil, putih, tinggi, apakah itu?

Jawaban: Nasi nempel di kepala.

6. Apa yang jauh di mata tapi dekat di hati?

Jawaban: Usus.

7. Pekerjaan apa yang paling menakutkan?

Jawaban: Gosok gigi buaya.

8. Obat apa yang suka mukul?

Jawaban: Parasetampol.

9. Tivi apa yang bisa berenang?

Jawaban: Tivikir-vikir sih ikan.

10. Buah apa yang ditakuti mahasiswa?

Jawaban: Blimbingan skripsi.

11. Hewan apa yang jualan bakso?

Jawaban: Kukang bakso.

12. Kenapa Superman lambang bajunya S?

Jawaban: Karena kalo M atau XL takut kegedean.

13. Wilayah apa yang dingin?

Jawaban: Acean (Asean).

14. Buah apa yang bisa buat naruh barang?

Jawaban: Leci, leci meja.

15. Bahan bakar apa yang terkenal?

Jawaban: Bensin Ed Sheeran (eceran).

16. Siapa artis yang kebanyakan mikir?

Jawaban: Ayu Thinking (Ayu Ting Ting).

17. Penyanyi siapa yang sering hilang?

Jawaban: Nyasar (Nassar).

18. Apa yang dimiliki ayam tapi enggak dimiliki hewan lain?

Jawaban: Anak ayam.

19. Sapi apa yang bisa nulis?

Jawaban: Sapidol.

20. Pedang apa yang bisa nyanyi?

Jawaban: Pedangdut.

Tebak-tebakan lucu tentang logika

1. Gunung apa yang suka berterima kasih?

Jawaban: Thankyou ban perahu.

2. Kenapa karang adanya di laut?

Jawaban: Karena kalau di darat namanya kering.

3. Alat makan apa yang enggak luas?

Jawaban: Sempit (sumpit).

4. Jalannya mundur, kepala merah, badannya hijau, apakah itu?

Jawaban: Obat nyamuk.

5. Lele apa yang bisa terbang?

Jawaban: Lelelawar.

6. Obat apa yang ditakuti orang di mal?

Jawaban: Parasetanmol.

7. Hewan apa yang punya 10 kaki tapi bisa terbang?

Jawaban: 5 ekor burung.

8. Kecil di Jakarta, besar di Aceh, apakah itu?

Jawaban: Huruf “A”.

9. Hewan apa yang enggak punya sopan santun?

Jawaban: Kutu rambut. Soalnya kepala orang diinjak-injak.

10. Waktu hidup dinyanyiin, waktu mati dikasih tepuk tangan, apakah itu?

Jawaban: Lilin ulang tahun.

11. Ku punya leher dan topi, tapi enggak punya kepala. Siapakah aku?

Jawaban: Botol minum.

12. Hewan apa yang diinjak enggak marah?

Jawaban: Zebra cross.

13. Hewan apa yang namanya cuma 1 huruf?

Jawaban: G ajah.

14. Hewan apa yang pendiam?

Jawaban: Se mute (semut).

15. Es apa yang soleha?

Jawaban: Es Nutri Syar’i.

16. Sepeda apa yang enggak bisa dinaikin?

Jawaban: Sepeda hilang.

17. Bandara apa yang pakai mata uang digital?

Jawaban: Bandara Adi Sucrypto.

18. Universitas apa yang gawat darurat?

Jawaban: UI. Ui ui ui ui (sirine ambulans).

19. Benda apa yang baru dibeli langsung dibuang?

Jawaban: Peti mati.

20. Kenapa kalau hujan turunnya air?

Jawaban: Karena kalau yang turun berat badan itu diet.

Tebak-tebakan lucu yang bikin kesal

1. Kenapa orang botak selalu bahagia?

Jawaban: Karena tidak memiliki beban di kepala.

2. Kenapa gajah besar?

Jawaban: Karena kalau kecil namanya gaji.

3. Kenapa kaca spion ada 2?

Jawaban: Karena kalau 1 itu kesepion.

4. Sapi terbang kelihatan apanya?

Jawaban: Kelihatan bohongnya.

5. Kalau ayam berkokok, berarti harimau?

Jawaban: Hari mau pagi.

6. Benda apa yang kalau dipencet malah keluar orang?

Jawaban: Bel pintu.

7. Apa bedanya semut sama manusia?

Jawaban: Orang bisa kesemutan, semut gak bisa kemanusiaan.

8. Sayur apa yang suka nuduh?

Jawaban: Sayur lodeh!

9. Lampu apa yang kalau dipecahin keluar orangnya?

Jawaban: Lampu tetangga.

10. Ikan apa yang bisa terbang?

Jawaban: Ikan bohong.

11. Ukurannya sebesar gajah, tapi beratnya 0 kg. Apakah itu?

Jawaban: Bayangan gajah.

12. Bola apa yang mirip kucing?

Jawaban: Bolaemon (Doraemon).

13. Kenapa orang takut sama hujan?

Jawaban: Karena datangnya keroyokan.

14. Supermarket apa yang bisa nikah?

Jawaban: Indomerit (Indomaret).

15. Penyakit apa yang paling banyak di China?

Jawaban: Kung Flu.

16. Apa kesamaan tukang bakso dan tukang sate?

Jawaban: Sama-sama enggak jualan mie ayam.

17. Cecak apa yang bikin ngos-ngosan?

Jawaban: Cecak napas.

18. Alat elektronik apa yang bisa memutus hubungan?

Jawaban: Stop kontak.

19. Ayam apa yang suka bikin kesal?

Jawaban: Ayamnya sudah abis, nasinya masih banyak.

20. Buah apa yang bisa ketawa?

Jawaban: Buahahahaha.

Tebak-tebakan lucu romantis buat gombal

1. Sayur apa yang cocok buat kita?

Jawaban: Sayur toge, together with you.

2. Kenapa kalau nyeberang jalan harus lihat kanan kiri?

Jawaban: Karena kalau lihatnya kamu nanti aku jatuh cinta.

3. Cuka rasanya asem, tapi kal ausama kamu jadi manis. Tahu enggak kenapa?

Jawaban: Soalnya aku cuka sama kamu.

4. Buah apa yang bikin senang?

Jawaban: Buahagia bersamu.

5. Tahu enggak bedanya Neil Armstrong sama kamu?

Jawaban: Kalau Neil Armstrong orang pertama yang mendarat di bulan, kalo kamu orang pertama yang mendarat di hati aku.

6. Apa bedanya kamu sama Bondowoso?

Jawaban: Bondowoso bikin candi, kamu bikin candu.

7. Apa bedanya kamu sama penjajah?

Jawaban: Kalau penjajah menguasai Indonesia, kamu menguasai hatiku.

8. Apa persamaan kamu sama pantun?

Jawaban: Sama-sama cakep.

9. Menu apa yang bikin bahagia?

Jawaban: Menuntunmu ke pelaminan.

10. Kenapa bioskop tayangnya film?

Jawaban: Karena kalau tayangnya aku itu kamu.

11. Tahu gak bedanya odading sama kamu?

Jawaban: Kalau itu odading, kalau kamu odarling.

12. Aci apa yang lucu?

Jawaban: Aciapa lagi kalau bukan kamu.

13. Mie apa yang nyenengin?

Jawaban: Mielikin kamu.

14. Apa persamaan laut sama cintaku ke kamu?

Jawaban: Sama-sama tak terhingga.

15. Kenapa air laut asin?

Jawaban: Karena yang manis itu kamu.

16. Tahu enggak gimana cara mutihin rambut secara permen?

Jawaban: Menualah bersamaku.

17. Apa bedanya kredit sama kamu?

Jawaban: Kalo kredit utang, kalo kamu utayangg.

18. Tahu enggak band apa yang cocok buat kamu?

Jawaban: My husband.

19. Kenapa malem ini cuacanya mendung?

Jawaban: Karena bulannya insecure, kalah cantik sama kamu.

20. Tahu enggak bedanya kamu sama anime One Piece?

Jawaban: Gak ada bedanya, sama-sama aku cintai tanpa batas episode.

Itu dia beberapa tebak-tebakan lucu yang bisa menjadi referensi Anda.

LALA DITA PANGESTU

