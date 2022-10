Mengenal Pedoman Diet Flexitarian

TEMPO.CO, Jakarta - Diet flexitarian berpedoman anjuran menu asupan vegetarian. Tapi sesekali juga mengonsumsi daging. Mengutip Verywell Fit, flexitarian diet dengan pendekatan fleksibel vegetarian.

Fokus diet flexitarian menambahkan banyak makanan nabati. Sebutan flexitarian mulai dikenal pada 2008. Waktu itu ahli diet Dawn Jackson Blatner menerbitkan buku berjudul The Flexitarian Diet: The Mostly Vegetarian Way to Lose Weight, Be Healthier, Prevent Disease, and Add Years to Your Life.

Pedoman diet flexitarian

Banyak orang telah menganut filosofi diet flexitarian, karena tak pedoman yang kaku. Pola makan ini untuk konsumsi ala vegetarian, tapi tak ingin sepenuhnya melepas kesukaan mengonsumsi daging.

Mengutip Everyday Health, flexitarian juga menduduki peringkat kedua dalam diet berbasis nabati. Pada 2022, diet ini juga menempati urutan kedua dalam kategori paling mudah untuk dijalani.

Saat menjalani diet flexitarian, pola makan berfokus mengonsumsi banyak asupan vegetarian. Konsumsi makanan vegetarian sebagian besar waktu sambil tetap makan daging dalam jumlah sedang.

Konsumsi makanan nabati banyak nutrisi. Mematuhi pedoman diet flexitarian tergolong mudah dijalani karena tidak ada penghapusan menu daging. Cukup mudah untuk menemukan pengubahan menu yang sesuai untuk diet flexitarian.

Sifat diet flexitarian mengutamakan fleksibilitas. Beberapa orang mungkin perlu melakukan penyesuaian dan pengecualian tertentu untuk memastikan diet flexitarian memenuhi kebutuhan nutrisi masing-masing.

Flexitarian istilah yang menggabungkan kata fleksibel dan vegetarian. Mengutip Everyday Health merujuk survei terbaru menemukan bahwa lebih banyak orang melaporkan mereka mengidentifikasi diri sebagai flexitarian.

Sebanyak 3 persen mengatakan mengikuti pola makan vegan. Adapun 5 persen lainnya mengatakan sebagai vegetarian. Sedangkan 36 persen menyebut diri mereka fleksibel. Banyak orang mencoba menerapkan diet flexitarian. US News and World Report memberi peringkat diet flexitarian nomor dua di Best Diets Overall.

