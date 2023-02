TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan skincare pria merupakan hal penting karena permasalahan seperti jerawat sangat umum terjadi pada area wajah, baik itu pria maupun wanita. Penyebab munculnya jerawat juga beragam, seperti minyak berlebih, stress, polusi, paparan sinar matahari, pola hidup yang tidak sehat, hingga kurang merawat diri. Merawat kesehatan kulit, bukan hanya diperuntukan bagi wanita, pria juga perlu melakukan perawatan agar mengurangi efek penuaan dini.

Perawatan dari luar menggunakan skincare mampu memberikan efek maksimal karena produk skincare dapat mengangkat sel kulit mati, komedo, minyak berlebih dan lainnya. Untuk itu, simak 11 rekomendasi skincare pria terbaik, kulit bebas minyak dan jerawat.

1. Garnier Men Acno Fight Acne Gel

Baca Juga: Jumlah Persentase Vitamin C Terbaik dalam Produk Skincare

Produk ini memiliki kandungan salicylic acid sebesar 2% yang mampu menghilangkan berbagai masalah kulit seperti mengangkat kotoran, sel kulit mati, mencegah kulit berminyak dan jerawat. Garnier Men Acno Fight Acne Gel merupakan skincare pria terbaik yang bisa Anda dapatkan seharga Rp 34.500.

2. Vaseline Men Face Anti-Acne Face Wash

X

Vaseline untuk pria. Foto: Vaseline.com

Skincare pria untuk kulit berminyak dan berjerawat selanjutnya yakni Vaseline Men Face Anti-acne Fash Wash, produk ini memiliki kandungan salicylic acid dan herbal clay yang mampu mencegah terjadinya jerawat, menghilangkan minyak berlebih, hingga mengurangi 99% bakteri penyebab jerawat. Produk ini bisa Anda dapatkan mulai dari Rp 67.500.

3. POND’S Men Acne Solution Facial Foam

POND’S Men Acne Solution facial foam merupakan skincare pria di indomaret yang begitu populer karena mengandung salicylic acid. Facial foam ini mampu menyerap minyak berlebih, mengangkat kotoran di kulit, hingga mengurangi bakteri penyebab jerawat. Produk ini bisa Anda dapatkan seharga Rp45.200.

4. The Body Shop Guarana and Coffee Energising Cleanser For Men

Produk ini memiliki kandungan ekstrak bahan alami yakni green coffee dan guarana seed yang mampu membuat kulit lebih segar dan menyamarkan bekas jerawat. The Body Shop Guarana and Coffee Energising Cleanser for men merupakan skincare untuk cowok yang bisa Anda dapatkan seharga Rp163.000.

5. Nivea Micellair Water Oil & Acne Care

Skincare pria terbaik untuk kulit berminyak dan berjerawat selanjutnya yakni Nivea Micellar Water Oil & Acne Care, cleanser ini memiliki kandungan ekstrak magnolia yang mampu mengatasi jerawat dan minyak berlebih pada wajah. Produk ini bisa Anda dapatkan mulai dari Rp 45.000.

6. Avoskin Your Skin Bae Salicylic Acid 2% + Zinc

Avoskin Your Skin Bae Salicylic Acid 2% + zinc merupakan skincare cowok populer karena mengandung salicylic acid sebesar 2% dan zinc. Serum ini mampu membersihkan sel kulit mati, komedo, dan meredakan jerawat. Produk ini bisa Anda dapatkan seharga Rp 128.000.

7. NPURE Spot Treatment Acne Spot

Produk ini memiliki kandungan Centella Asiatica, sulfur, Zinc PCA, dan lainnya yang mampu membuat mengontrol minyak berlebih dan meredakan kemerahan akibat jerawat. NPURE spot treatment acne spot merupakan skincare untuk pria yang bisa Anda dapatkan seharga Rp 69.000.

8. Biore UV Aqua Rich Watery Essence with Micro Defense SPF 50+/PA++++

Sabun wajah pria Biore. Foto: reviewsfemaledaily.com.

Rekomendasi skincare pria selanjutnya yakni Biore UV Aqua Rich Watery Essence with Micro Defence SPF 50+/PA++++, sunscreen ini memiliki kandungan micro defence SPF 50+/PA++++ yang mampu mengatasi masalah kulit berminyak, meredakan jerawat, serta melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB. Produk ini bisa Anda dapatkan mulai dari Rp120.000.

9. L’Oreal Paris Men Expert White Active Oil

L’Oreal Paris Men Expert White Active Oil merupakan skincare pria terbaik karena mengandung taurin dan kreatinin. Scrub ini mampu menghidrasi kulit, mengangkat kotoran akibat jerawat, hingga mencerahkan wajah. Produk ini bisa Anda dapatkan seharga Rp104.000.

10. Kahf Oil and Acne Care Face Wash

Sabun wajah pria Kahf. Foto: kahfeveryday.com.

Produk ini memiliki kandungan mediterranean sage dan french cypress yang mampu mengurangi kemerahan, iritasi, mengurangi minyak berlebih dan mencegah timbulnya jerawat. Kahf oil and acne care face wash merupakan skincare buat cowok yang bisa Anda dapatkan seharga Rp 62.730.

11. MS Glow Power Serum

Skincare cowok kulit berminyak dan berjerawat selanjutnya yakni MS glow power serum, produk ini memiliki kandungan glycolic acid, malic acid, tartaric acid, salicylic acid, lactic acid, dan citric acid yang mampu merawat kulit berjerawat agar tidak iritasi berlebih, menyamarkan kerutan, serta mencerahkan kulit. Skincare pria korea dengan brand ambassador Cha Eun Woo ini bisa Anda dapatkan mulai dari Rp 100.000.

Skincare memang selalu menjadi andalan agar kulit tetap sehat dan terbebas dari jerawat. Gunakan secara rutin agar hasilnya lebih maksimal dan hentikan pemakaian jika terjadi iritasi.

MEUTIA MURTI DEWI | NUR QOMARIYAH (CW)

Pilihan Editor: 5 Pilihan Skincare Pria, Bisa Bikin Glowing

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dahulu.