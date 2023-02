Khasiat Sayur Lobak: Sifat Antikanker hingga Tak Ganggu Diet

TEMPO.CO, Jakarta -Lobak mungkin bukan termasuk sayuran yang banyak dijumpai di kebun Anda, namun lobak merupakan salah satu sayuran yang paling sehat. Sayuran ini mengandung beragam nutrisi yang dapat berkhasiat untuk kesehatan.

5 Manfaat Lobak

Lobak tidak dipelajari dengan baik untuk penggunaan obat konvensional. Sebagian besar penelitian telah dilakukan pada hewan, dan bukannya manusia. Meski begitu, lobak telah digunakan sebagai obat tradisional selama berabad-abad. Mereka digunakan dalam Ayurveda dan Pengobatan Tradisional Cina untuk mengobati banyak kondisi seperti demam, sakit tenggorokan, gangguan empedu, dan peradangan.

Mengutip dari healthline.com, lobak dapat menawarkan beragam manfaat bagi kesehatan. Antara lain:

1. Lobak tidak akan menggagalkan rencana diet sehat

Satu porsi setengah cangkir irisan lobak mengandung sekitar 12 kalori dan hampir tidak mengandung lemak, sehingga tidak akan menyabotase diet sehat Anda. Mereka adalah camilan renyah yang sempurna saat rasa ingin nyemil menyerang.

Lobak adalah sumber vitamin C yang baik. Hanya setengah cangkir menawarkan sekitar 14 persen dari tunjangan harian yang Anda rekomendasikan. Vitamin C adalah antioksidan yang membantu memerangi radikal bebas dalam tubuh dan membantu mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh penuaan, gaya hidup yang tidak sehat, dan racun lingkungan. Vitamin C juga berperan penting dalam produksi kolagen, yang mendukung kesehatan kulit dan pembuluh darah.

Di samping itu, lobak juga mengandung sebagian nutrisi seperti:

a. Kalium

b. Folat

c. Riboflavin

d. Niasin

e. Vitamin B-6

f. Vitamin K

g. Kalsium

h. Magnesium

i. Zinc

j. Fosfor

k. Tembaga

l. Mangan

m. Sodium

2. Sifat antikanker

Memakan sayuran cruciferous seperti lobak dapat membantu mencegah kanker. Menurut Linus Pauling Institute, sayuran cruciferous mengandung senyawa yang dipecah menjadi isothiocyanates bila dikombinasikan dengan air. Isothiocyanate membantu membersihkan tubuh dari zat penyebab kanker dan mencegah perkembangan tumor.

Sebuah studi pada 2010 menemukan bahwa ekstrak akar lobak mengandung beberapa jenis isothiocyanate yang menyebabkan kematian sel pada beberapa jalur sel kanker.

Satu porsi lobak setengah cangkir dapat...