Tips Bekerja dari Mana Saja agar Hemat Biaya

TEMPO.CO, Jakarta - Tren bekerja dari mana saja merebak saat pandemi Covid-19. Bekerja secara daring dari luar kota menjadi pilihan yang mampu memberi kesegaran tersendiri namun perlu perencanaan yang tepat agar tetap nyaman dan hemat biaya.

“Kini work from anywhere sudah menjadi kebiasaan baru sejak pandemi, menjadi salah satu solusi para pekerja yang ingin melepas stres meski sambil bekerja,” ujar CEO of Transport Traveloka, Iko Putra.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga gencar mengkampanyekan “Work From Bali” sejak kuartal pertama 2021, menandakan kebiasaan ini telah membudaya di masyarakat modern. Untuk melakukan ini, kebanyakan orang umumnya memilih durasi yang lebih lama dari sekedar berwisata sehingga penghematan biaya juga diperlukan. Tips pertama adalah memilih waktu bekerja di luar kota pada musim yang sepi wisatawan.

“Kalau memang fleksibel bisa memilih waktu. Pilih waktu yang bukan high season atau masa-masa liburan. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah September sampai Oktober, di mana wisatawan sedang sepi-sepinya,” jelasnya.

Pilih tempat baru

Selain menjadi lebih tenang dan nyaman, bekerja dari luar kota pada musim sepi wisatawan juga dapat lebih menjaga keuangan karena harga tiket lebih rendah dari musim liburan. Membeli tiket perjalanan pada hari kerja juga lebih murah daripada saat akhir pekan.

Iko juga merekomendasikan beberapa lokasi terbaik destinasi bekerja secara remote, baik dari segi keindahan, kenyamanan, juga harga yang terjangkau. Ia mengatakan perlu memilih destinasi yang memiliki rentang harga fasilitas yang luas sehingga dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia.

“Tergantung mau destinasi seperti apa. Kalau ingin pemandangan pantai, Bali pasti jadi tujuan favorit. Namun Lombok juga tidak kalah indah. Dua pulau ini juga memiliki rentang harga yang luas, dari yang terjangkau hingga yang lebih mahal, tinggal sesuaikan,” paparnya.

Selain Bali dan Lombok, Yogyakarta dan Pacitan menurutnya juga bisa menjadi pilihan pelarian singkat para pekerja. Selain keindahan kotanya, kedua destinasi ini terkenal dengan biaya hidup yang sangat terjangkau. Saat ini, Pacitan belum terlalu tenar seperti kota-kota besar lain untuk berlibur maupun bekerja. Namun, Iko mengatakan tempat ini sangat cocok untuk menjadi tempat bekerja secara daring.

“Pacitan mempunyai pantai yang indah, salah satunya Watu Karung. Turis asing banyak yang surfing di sana. Di Pacitan juga sudah banyak akomodasi terjangkau dan akses internet yang baik. Akomodasinya beragam mulai dari yang murah sampai mahal,” jelasnya.

